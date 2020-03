Fernando Vázquez: «Es posible que nos estén cogiendo el truquillo»

0

La Voz de Galicia p. barreiros

01/03/2020 19:22 h

Ni en el fútbol ni en la vida es común escuchar un sincero reconocimiento de culpa como el que Fernando Vázquez entonó tras el empate del derbi. «¿Cómo explicamos que el equipo se cayese en los quince últimos minutos? Me siento responsabilizado. No ayudé en exceso. Con la forma en que estamos jugando no es fácil modificar para mejorar. No solo pienso en la estructura. Defensivamente estuvimos muy serios, es difícil que nos hagan daño, pero necesitábamos el aspecto ofensivo para ganar. Tardé en los cambios porque no veía la situación clara. Y cuando los hice no estuve acertado», declaró el técnico del Deportivo, quien apuntó que quizá su equipo ya esté preparado para abandonar el sistema de cinco defensas que ha adoptado desde su llegada al banquillo, pero evitó asegurarlo. «Hubo momentos en que el Lugo tenía la pelota, pero era como si no quisiera atacar. Es posible que los rivales nos estén cogiendo truquillo y que no quieran que hagamos contraataque, porque corrimos, pero contraataques claros no pudimos hacer», destacó, antes de recordar: «El equipo en Zaragoza tuvo la pelota con cierta facilidad y hoy (por ayer) en el primer tiempo propusimos y lo hicimos mejor que el Lugo, pero quien tiene que definir el partido para nosotros son los jugadores de fuera, Çolak o Aketxe, y el delantero, pero no se nos está dando y es posible que haya que evolucionar, pero estamos preparados para hacerlo», subrayó.

Vázquez, quien reconoció que el vestuario estaba triste por el empate, indicó que a él mismo también le podía la sensación de decepción o de paso atrás, pero recordó que ni este Deportivo ni ninguno anterior había logrado derrotar al Lugo en categoría profesional. «La normalidad es que llevamos empatados dos partidos seguidos en casa y que en el medio hubo una derrota en buen partido por nuestra parte. Esa es la normalidad. Lo extraordinario era anteriormente (en referencia a la racha de siete victorias consecutivas). Si vienes de unas expectativas, la decepción es mayor, pero estamos en el camino del objetivo», dijo.