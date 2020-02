Tere, Athenea y María Méndez, convocadas con la selección sub-20

Sorprende la convocatoria de la realista Nahikari García, que se retiró lesionada del encuentro contra el Deportivo y no el de la delantera vasca, tercera goleadora de Primera Iberdrola

Ser la tercera goleadora de Primera Iberdrola con 14 goles y haber marcado diez en las últimas dos semanas parece que no son motivos suficientes para que Jorge Vilda llame a la deportivista Peke para jugar con la selección.

Solo las barcelonistas Oshoala y Jenni Hermoso, ambas con 20 tantos, superan a la delantera blanquiazul que, sin embargo, ostenta el título de pichichi de la Copa de la Reina, tras marcarle cuatro goles al Valencia en Riazor.

La vasca lleva tiempo llamando a la puerta de Vilda, pero su momento semeja no llegar nunca. El propio seleccionador aseguraba ayer que la deportivista «tiene el gol en las venas», admiró su fantástica progresión y le vaticinó un puesto en un futuro muy próximo, pero que no será en la lista para la She Believes Cup, que se disputará del 5 al 11 de marzo en Estados Unidos.

