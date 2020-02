Jorge Vilda se vuelve a olvidar de Peke en su lista

0

Ser la tercera goleadora de Primera Iberdrola con 14 goles y haber marcado diez en las últimas dos semanas parece que no son motivos suficientes para que Jorge Vilda llame a la deportivista Peke para jugar con la selección.

Solo las barcelonistas Oshoala y Jenni Hermoso, ambas con 20 tantos, superan a la delantera blanquiazul que, sin embargo, ostenta el título de pichichi de la Copa de la Reina, tras marcarle cuatro goles al Valencia en Riazor.

La vasca lleva tiempo llamando a la puerta de Vilda, pero su momento semeja no llegar nunca. El propio seleccionador aseguraba ayer que la deportivista «tiene el gol en las venas», admiró su fantástica progresión y le vaticinó un puesto en un futuro muy próximo, pero que no será en la lista para la She Believes Cup, que se disputará del 5 al 11 de marzo en Estados Unidos.

«Está haciendo todo para poder estar, la seguimos desde hace tiempo. Está muy cerca de venir», afirmó Vilda, que añadió: «Hay muchas que están en la rampa de salida y que ante cualquier contingencia pueden estar con nosotros. Si empezamos a sumar salen 15-18 jugadoras que podrían estar en la lista de 23».

Una lista que no cuenta con ninguna jugadora del Dépor Abanca y en la que destacan las novedades de la defensa del Athletic, Ainhoa Moraza, y Sheila García, delantera del Rayo, y sorprende la presencia de la realista Nahikari García, que se retiró tocada del tobillo del encuentro contra el Deportivo de la pasada semana y que le hizo perderse el partido del domingo contra el Granadilla.

Sandra Paños, Lola Gallardo, Sun Quiñones, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Andrea Pereira, Leila Ouahabi, Ivana Andrés, Marta Corredera, Alexia Putellas, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Virginia Torrecilla, Ángela Sosa, Amanda Sampedro, Jenni Hermoso, Mariona Caldentey, Lucía García y Marta Cardona completan la lista de 23 jugadoras que viajarán con la selección a Orlando.