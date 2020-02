Álex Bergantiños: «Las tarjetas a Gaku son excesivas y a mí me pisan la tibia y no pitan ni falta»

0

"Dolidos como siempre que pierdes pero viendo un poco lo que fue el partido el equipo está satisfecho con el rendimiento, tenemos que corregir las acciones de los goles que nos hacen daño en la primera parte que no estuvieron bien defendidas". Son palabras del capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, esta mañana en Abegondo a donde el equipo llegó tras viajar de mañana desde Zaragoza a A Coruña para después ejercitarse en la ciudad deportiva.

Fue una sesión de recuperación para los futbolistas titulares, aún pensando en el duelo de La Romareda que supuso la primera derrota en Liga con Fernando Vázquez en el banquillo. "Yo creo que fue un partido en el que tuvimos más posesión y opciones de combinar que en otros. Ante el Girona, hemos tenido menos el balón. Fue un partido que en cuanto a ocasiones fue muy parejo. No creo que nos hayan hecho mucho daño, pero esos errores puntuales a balón parado nos lastraron mucho el partido. Creo que el equipo hizo un equipo completo", dijo Bergantiños, que volvía a la titularidad impulsado por la lesión de Michele Somma.

Se refirió el centrocampista a la jugada clave del partido, la expulsión por segunda cartulina amarilla de Gaku Shibasaki: "Yo creo que los dos últimos arbitrajes no han estado bien. Son pequeñas cosas en los partidos que van afectando. No me fui satisfecho con cómo llevó el partido. Creo que las tarjetas a Gaku son excesivas y a mí me pisan la tibia y no pitan ni falta. Es difícil de entender cuando hay cuatro árbitros en el campo. Fastidia". Bergantiños fue ante el Zaragoza el centrocampista defensivo del equipo desplazando a Peru al centro de la zaga. El canterano del Athletic se confió en la jugada del tercer gol del partido y sobre su rendimiento como zaguero Álex Bergantiños valoró: "Peru se confía un poco, pero no creo que sea un fallo de la posición, creo que es una mala toma de la decisión y no creo que sea determinante por la posición en el campo. No deja de ser una acción mal medida. Los tres centrales estuvieron bien y el Zaragoza apenas nos generó en peligro en juego y en transiciones". Bergantiños y Peru Nolaskoain son dos pivotes acostumbrados a jugar de centrales y si sobre permutarán sus posiciones en el siguiente duelo, el de la Sagrada respondió: "El entrenador tiene que decidir y valorar lo que él considera mejor".