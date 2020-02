¿Es el momento de cambiar la defensa de cinco?

Cortada la racha y tras dos partidos sin conocer la victoria, vuelven a abrirse los debates en el Deportivo. Sobre todo después de encajar tres goles. ¿Debe el Deportivo abandonar la defensa de cinco? Iván Antelo, periodista de La Voz de Galicia, y José Manuel Posé, profesor de la escuela gallega de entrenadores, debaten sobre esta cuestión.

En contra

Ser de los que ganan es muy fácil

Mientras se acumularon las tardes de gloria, y los halagos inundaban los oídos de los protagonistas, Fernando Vázquez se hartó una y otra vez de advertir que llegaría el momento de la derrota. Y ahí es en donde estamos. En la hora de digerir el primer fiasco de la nueva era. Ahora no vale decir que el entrenador es un amarrón, que estos jugadores no valen y que el sistema es inútil. Si antes todo era perfecto, por perder en el feudo del candidato número 1 al ascenso no puede variar ni un ápice los pensamientos pasados. Ni siquiera para los que todavía pensamos que no es una locura mirar hacia arriba, a pesar de que el fuego del descenso calienta hoy mucho más cerca.

Es verdad que el equipo cometió errores de bulto en La Romareda. Defendió mal el balón parado. Muy mal. Y además se cometieron fallos individuales impropios de la categoría que se les supone a determinados futbolistas. Pero nadie dijo que fuese fácil y, como reza la canción, «ser de los que ganan es muy fácil, ser del Deportivo me parece mejor».