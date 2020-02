Fernando Vázquez: «Perdimos y no se cae el mundo ni va a pasar nada»

0

23/02/2020 20:03 h

«Perdimos y no se cae el mundo, ni va a pasar nada. Seguiremos compitiendo. Estábamos preparados para perder, eso quiero que se entienda». Después de advertir semana tras semana de que la derrota llegaría, el momento en que el pronóstico se convirtió en realidad no pilló por sorpresa a Fernando Vázquez, quien restó importancia al hecho en sala de prensa: «Perdimos ante un rival importante, que el año que viene, si no pasa nada raro, estará en Primera División». «Estoy satisfecho con mi equipo. Llegan al vestuario medio muertos, como tienen que llegar después de un partido», recalcó.

Analizó después cómo llegó este primer revés, propiciado por una suerte del juego que el míster no temía. «A balón parado yo no tenía demasiado miedo. Me parecía que si lo salvábamos tendríamos posibilidades de salir con algo de La Romareda. Pero no fue así. Tendremos que mejorar en ese aspecto», reflexionó, descartando cambios drásticos en el corto plazo. «La forma de defender el Dépor en el balón parado es buena porque produce resultados —profundizó—. Veremos por qué hemos fallado hoy. En el segundo gol, está con Mujaid y le gana la acción. El Zaragoza tiene mucho mérito. Es un poco lotería también tirar un balón al área y que te marquen».

Tampoco parece que vaya a haber alteraciones respecto a la principal modificación que pudo verse en La Romareda, con la reubicación de Nolaskoain. «Estoy contento con Peru en esa posición y tengo pensado que será el central», aclaró.

Al referirse a lo sucedido durante el duelo, incidió en la necesidad de remar siempre contra corriente. «Con nuestro modelo esperas un poco a que el contario te intente desorganizar —explicó el entrenador blanquiazul—. Te encuentras dos veces con el marcador en contra y es algo a lo que no estamos acostumbrados».

Expulsión incomprensible

No eludió la referencia a la expulsión sufrida: «Podemos discutir para qué nació la tarjeta amarilla en el fútbol. Creo que los espectadores no tienen ni idea de cuándo es amarilla y cuándo no. No puede ser que la falta de Gaku lo sea y una patada a Bergantiños, no». se extendió sobre el asunto desvelando que pensó en tomar una medida preventiva: «En el descanso le pregunté a Gaku si aguantaba la tarjeta y me dijo que sí. Estoy haciendo los cambios últimamente porque tienen tarjetas amarillas».

«Ganar siempre es una presión… Es muy duro. Mi equipo hizo todo para sacar el partido y no lo hicimos mal ni con diez», concluyó.