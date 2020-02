Factible, pero no por el resultado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Jose Manuel Pose

23/02/2020 21:51 h

No creo que sea el momento de cambiar, solo por un resultado. Hay que tener en cuenta que el marcador era de 2-1 cuando el equipo sufrió la expulsión. No era un resultado tremendamente malo teniendo en cuenta que era en el campo de uno de los mejores equipos de la categoría. Quizás sea factible un cambio por otras circunstancias, pero no por lo visto en La Romareda. Fernando maneja múltiples variantes que todavía no ha explorado. Pero hay que tener memoria y ser conscientes de que los mejores resultados durante esta Liga llegaron de esa manera. Con esa defensa. Además, la lesión de Somma tampoco debe servir de argumento porque contra el Girona la lesión se produjo muy pronto y el equipo se rehízo incluso para merecer ganar.

Con todo, es verdad que el equipo estuvo mal en Zaragoza. Se vio condicionado por los dos goles encajados a balón parado en saques de esquina cortos. A partir del segundo, el Dépor empezó a dudar y no se sintió cómodo. Es la primera vez que el equipo sufre a balón parado.