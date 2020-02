Fernando Vázquez: «Víctor Fernández está increíble y yo también me encuentro como un cañón»

0

22/02/2020 12:22 h

Al Deportivo se le viene encima un complicado duelo en Zaragoza frente a un equipo que ha arrancado la segunda vuelta casi tan bien como el blanquiazul. Una cita complicada que no inquieta lo más mínimo al técnico de los coruñeses, como demostró en una de las ruedas de prensa más distendidas desde su regreso a Riazor. Bromeó primero respecto a los turnos de palabra y después se vino arriba al referirse a la veteranía de quienes ocuparán los banquillos de La Romareda: «Miro a Víctor y está mejor que yo, parece un galán. Está increíble y yo también me encuentro como un cañón». Así de confiado viaja Fernando Vázquez a campo maño, donde espera un adversario al que el míster augura un futuro prometedor: «El Zaragoza es un histórico de Primera que lleva muchos años en Segunda y tiene unas ganas tremendas de volver. Creo que le toca este año».

Un salto de categoría al que el entrenador del Dépor reconoce mirar en ocasiones, aunque sea con el rabillo del ojo y sin perder de vista su prioridad. «De vez en cuando pongo las luces largas, pero no voy a cambiar. Aunque ganemos diré exactamente lo mismo: que nos quedarán cinco partidos para tener claro que nos vamos a salvar». «Cambiar las expectativas antes de cumplirlas me parece poco inteligente, por no decir una estupidez. Le haría daño al equipo», recalcó, retornando a su discurso habitual.

En este encuentro en lo alto de la única clasificación que preocupa al técnico (la que arranca cuando él retornó al conjunto coruñés), Vázquez no podrá contar con Vicente, incomprensiblemente expulsado al concluir el partido contra el Girona y castigado después. «Cómo voy a entender la sanción a Vicente. ¿Por qué un árbitro al que le dicen 'lo siento mucho, no te puedo felicitar' lo tiene que hacer constar en acta? Y mucho menos entiendo que eso lleve sanción. Es absurdo y contradictorio, como muchas cosas en el fútbol», se quejó el de Castrofeito.

Tampoco estará a su disposición Michele Somma, recién operado de una rotura de ligamento cruzado, y para quien el míster tuvo unas palabras: «Sentimos un dolor impresionante todo el equipo por Michele, un chaval con unos grandes valores. El vestuario se siente afectado por su problema. Es una lástima pero tenemos que mirar hacia adelante».