Competición mantiene la tarjeta roja a Vicente Gómez

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

19/02/2020 13:43 h

No hubo rectificación y Vicente Gómez no podrá disputar el partido de este domingo (16.00 horas) ante el Zaragoza en La Romareda. El Comité de Competición no ve razones para perdonar la expulsión al centrocampista que vio la tarjeta roja al final del partido ante el Girona del pasado viernes en Riazor por, según recoge el acta arbitral, decirle al colegiado Figueroa Vázquez: «Hoy no has estado bien, no te puedo felicitar, muy mal, hoy muy mal».

«Vistas las alegaciones y la prueba videográfica aportada por el Real Club Deportivo SAD, en relación a la expulsión, este Comité de Competición considera que el motivo de la expulsión no puede calificarse como insulto, menosprecio o vejación hacia el árbitro, tratándose exclusivamente de una apreciación subjetiva que no justifica la expulsión», detalla el comunicado del Comité que sin embargo añade: «No se deduce con evidencia la existencia de un error material manifiesto, único supuesto en el que procedería dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta».

Así pues, la reclamación del Deportivo cae en saco roto y el club tendrá que afrontar además una multa de 200 euros y Vicente Gómez de 600. El Deportivo ha decidido no recurrir la resolución del Comité de Competición de la RFEF sobre la sanción a Vicente Gómez.