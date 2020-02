Manejar el balón y manejar el ritmo del partido

0

La Voz de Galicia José Manuel Pose

16/02/2020 21:46 h

Es cierto que el Deportivo no domina el balón, pero sí maneja el ritmo de los partidos. Lleva la iniciativa desde la faceta defensiva del juego e impide a sus rivales hacer lo que quieren. Eso los obliga a tener que modificar sus planes iniciales y a situaciones a las que no están acostumbrados. Esta forma de jugar, además, refuerza al Deportivo, que a través de la fortaleza defensiva ha llegado a las victorias que tanto necesitaba. La otra disyuntiva, gobernar los encuentros desde la posesión, requiere jugadores determinantes en la parcela ofensiva. Se puede hacer si dispones de un bloque capaz de progresar hacia esos jugadores, o llevarles el balón en situaciones ventajosas con espacios libres. El Dépor ha optado por la conjunción de estas dos ideas: una defensa sólida y situaciones de ataque alternadas entre una posesión de duración intermedia y contraataques veloces. Los resultados demuestran el acierto de esta decisión.

No veo razones para cambiar. El Cádiz, líder de Segunda, no se caracteriza por dominar sus partidos, y si el primer clasificado no lo es, significa que esto no es lo más adecuado para esta categoría.

Si el Deportivo quisiera tener ese carácter, necesitaría que el balón pasase mucho por los pies de sus mediocentros, o por Çolak o Aketxe para tener posesión efectiva y real en campo contrario. Para manejar un partido desde la posesión no vale con cuatro jugadores buenos de mediocampo hacia delante. Hay que ser muy superior en cada uno de los jugadores. Pero esto obligaría a llevar a cabo alguna modificación en la estructura del equipo. Y no es el momento. Hay que respetar lo que hace Fernando Vázquez, porque hasta ahora ha acertado.

Otro debate es jugar bien o no. ¿Quién es el valiente que defiende que el Deportivo, con siete partidos ganados y otro empatado, no juega bien? Fernando Vázquez ha encontrado el camino más adecuado para este momento. Hay que ser muy respetuoso con las decisiones que han servido para levantar al Deportivo de la posición en que se encontraba y que siempre han sido coherentes con la situación y la categoría en que milita.