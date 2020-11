Eroski lanza su nuevo programa céntimos solidarios en favor de los bancos de alimentos

0

La Voz de Galicia

06/11/2020 13:10 h

La compañía gallega de distribución alimentario Vegalsa y su socio, el Grupo Eroski, ponen en marcha su nuevo programa de Céntimos Solidarios a través del cual los clientes podrán decidir añadir unos céntimos a su compra y destinar esa cantidad a la causa social activa en ese momento, causas que previamente han sido escogidas a partir de una escucha a más de 3.500 Socios-Cliente. La primera de las entidades sociales que va a recibir las aportaciones de los clientes será la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

En el caso de Vegalsa-Eroski el dinero donado será destinado a los Bancos de alimentos de Galicia y Castilla y León, en línea con la colaboración establecida con ellos hace años, para que puedan proporcionar productos de alimentación a las familias que se han quedado en situación de vulnerabilidad tras la emergencia sanitaria. Más de 144 establecimientos Eroski Center, Hipermercados Eroski y las franquicias Eroski City de Vegalsa-Eroski ofrecerán a sus clientes la posibilidad de realizar una aportación económica en favor de los Bancos de Alimentos. Además la compañía gallega se unirá también este año a la Gran Recogida organizada por la propia FESBAL entre el 16 y el 21de noviembre.

“Hoy más que nunca los Bancos de Alimentos necesitan de nuestro apoyo y solidaridad para poder seguir ayudando a las personas en situación de vulnerabilidad, una labor que se ha visto afectada por la actual crisis sanitaria que estamos viviendo. Porque colaborar con el Banco de Alimentos más cercano nos permite ayudar a las personas de nuestro entorno que más lo necesitan”, afirman desde Vegalsa-Eroski.

“Queremos agradecer de nuevo la colaboración de Vegalsa-Eroski con FESBAL en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Esta aportación solidaria de Vegalsa-Eroski y sus clientes nos permitirá contar con los recursos necesarios para distribuir productos alimentarios de primer orden, a través de las entidades benéficas con las que colaboramos, a los colectivos más desfavorecidos y necesitados”, ha afirmado el director general de la Federación Española de Bancos de Alimentos, D. Miguel Fernández.

Céntimos Solidarios, apoyo a diferentes causas sociales

A través del nuevo programa permanente Céntimos Solidarios, los clientes podrán hacer una pequeña donación a una causa benéfica al pagar la compra con tarjeta o móvil. El donativo, siempre voluntario y confidencial, es una cantidad fija que cambia según el importe del tique. Para las compras entre 5 y 30 euros, serán 10 céntimos y para compras superiores a 30 euros, serán 20 céntimos.

Las entidades y organizaciones a las que irán destinadas las ayudas cambiarán de forma periódica y su elección responde a las preocupaciones a nivel de solidaridad transmitidas por los Socios-Cliente. Entre ellas, habrá por ejemplo campañas y entidades que trabajen por la infancia, las personas en riesgo de exclusión social, la lucha contra el cáncer y el medio ambiente. Estas han sido las causas más mencionadas en una escucha en la que participaron más de 3.500 Socios-Cliente.

Cómo reciben las entidades la donación

Vegalsa-Eroski no guarda los céntimos donados, sino que los envía directamente desde el banco del cliente hasta la cuenta de la campaña solidaria concreta que esté activa en el establecimiento donde realiza la compra. De esta manera, la decisión de colaborar o no con la campaña no solo es voluntaria, sino también privada y confidencial.

Contribución a la comunidad

Desde su origen Vegalsa-Eroski desarrolla una acción social diversa para contribuir de manera efectiva a hacer posible una sociedad más justa y solidaria. Para ello, implica a sus trabajadores y trabajadoras, promoviendo a su vez la participación de la clientela en la propuesta y el desarrollo de campañas e iniciativas sociales de ámbito local y nacional. De esta manera, Vegalsa-Eroski orienta la acción social hacia las diferentes necesidades y sensibilidades de sus grupos de interés.

Directamente o a través de la Fundación EROSKI apoya acciones bien por iniciativa propia o mediante el establecimiento de convenios de colaboración con terceros para el desarrollo social y cultural de su entorno.

Durante el año 2019 se llevaron a cabo numerosos acuerdos y convenios de colaboración con asociaciones, ONG y entidades sociales, fruto del respaldo de Vegalsa-Eroski al compromiso social. Éste es uno de los tres ejes de actuación, junto con el fomento de la alimentación y hábitos de vida saludables y la sostenibilidad ambiental, sobre los que se sustenta la política de la RSE de la compañía. A ella destinó el pasado año la compañía, 2,7 millones de euros, de los cuales, 849.000 euros fueron gracias a la solidaridad de sus clientes con sus aportaciones en diferentes campañas.