Yuccs, las zapatillas de lana merina «made in spain» que conquistan al rey Felipe

La Voz de Galicia

04/11/2020

«Fue una grata sorpresa que descubrimos el mismo día del paseo de los monarcas por Ibiza», afirma Pablo Mas, CEO y fundador de Yuccs. «Es un hito importante para la marca y estamos muy agradecidos por la visibilidad que da el rey a la moda española y con un enfoque sostenible».

Las deportivas de esta firma mallorquina han despertado tanta aceptación por su comodidad y calidad que incluso han llegado a tener una lista de espera de más de 5.000 personas. El propio monarca, afirman desde la compañía, tuvo que esperar más de un mes para recibir su pedido de cinco pares.

Pero, ¿cuál es el secreto de su gran éxito? Sin duda, su tejido único en el mundo. Estas zapatillas se fabrican con lana merina, un material que tuvo gran éxito en España hace años, pero que cayó en desuso con la llegada de los materiales sintéticos. En Yuccs quisieron recuperar este tejido por sus increíbles beneficios naturales y, además, se propusieron mejorarlo.

Tras año y medio de trabajo e investigación junto al Instituto Tecnológico Textil AITEX, lograron convertir estas fibras naturales en un tejido innovador y perfecto para deportivas. Esta lana de calidad extra resulta muy suave, es transpirable, anti-bacteriana y tiene la capacidad de auto regular la temperatura.

Todas estas cualidades son las que hacen que las Yuccs se conozcan como «las zapatillas más cómodas del mundo». De hecho, según la última encuesta llevada a cabo por la marca, un 87% de sus clientes asegura que estas son las deportivas «más confortables que han probado en su vida». Su éxito ha sido meteórico y, en sus poco más de dos años de vida, han conseguido vender más de 35.000 pares, con un único modelo en el mercado y apostando exclusivamente por la venta online desde su web.

Caña de azúcar, nuevo material natural para las suelas

La gran acogida de su primer diseño en el mercado, les ha hecho dar un paso más en su proyecto en favor de una moda sostenible y responsable. «Llevamos más de un año preparando el lanzamiento de un nuevo modelo completamente natural, más innovador, más sostenible e increíblemente cómodo», afirman desde la marca.

El nuevo modelo ‘Merino Casual', que ya está a la venta en su página web, perfecciona la comodidad del original gracias a un diseño más ancho y elegante. Pero la gran novedad es que han desarrollado un innovador material natural para las suelas, al que han llamado ‘Sugarcloud'. Este está hecho a partir de la caña de azúcar, uno de los recursos naturales que más rápido se renueva y que la marca obtiene únicamente de cultivos que crecen con el agua de lluvia y bajo prácticas muy controladas. Son las primeras zapatillas de Europa hechas con este material.

Fabricación artesanal

Esta apuesta por una producción sostenible va también de la mano de una producción 100% local. Sus modelos se realizan íntegramente en España, se diseñan en Mallorca y se fabrican en Elche. «Apostamos por la economía local, por fomentar el trabajo y la mano de obra en nuestro país», destacan desde Yuccs. «Queremos apoyar a nuestros fabricantes y expertos en el sector, que luchan cada día por recuperar uno de las sectores con más nombre de nuestro país».

El equipo de esta empresa mallorquina está formado por más de 150 personas, porque -tras cada par de zapatos- hay hasta 6 meses de producción, entre el aprovisionamiento de materiales y los procesos de cortado, confección y montado, De esta manera, desde Yuccs velan por la calidad del producto apostando por una fabricación artesanal de máxima calidad.

Sus dos modelos, ‘Merino Sport' y el nuevo ‘Merino Casual', se venden de manera exclusiva en su tienda online y los clientes pueden recibirlos en apenas 48 horas, con envíos y devoluciones gratuitos. Al ser un producto artesanal, su producción es limitada, ya que la empresa trata de no sobreproducir para no desperdiciar materiales. Con esta filosofía, desde Yuccs demuestran que el diseño y la comodidad no están reñidos con la moda responsable y respetuosa con el medio ambiente.