Conoce a PlayCacao, fundador de Goluego, uno de los sitios más importantes para los gamers

La Voz de Galicia

29/10/2020 19:18 h

Los videojuegos en general, y los videojuegos para móviles en particular, son hoy en día una industria en crecimiento. Torneos, novedades, juegos y trucos, son de interés común para muchos usuarios, y el papel de sitios especializados es preponderante. Goluego es uno de esos sitios, tal vez, uno de los más importantes.

Goluego es un sitio web de referencia en lo que a videojuegos móviles se refiere. En su sitio web https://www.goluego.com/, podrás descubrir todas las novedades sobre este interesante mundo, que ya no solo es para aficionados, sino que aglomera títulos y torneos donde muchas personas quieren participar y ser los mejores. Por lo que este tipo de sitios donde se puede conseguir información especializada, y trucos redactados y sugeridos por especialistas -como PlayCacao, su fundador- son de agradecer.

¿Quién es PlayCacao?

Nacido en Jerez, PlayCacao es uno de los youtubers más seguidos por su contenido relacionado con videojuegos móviles en habla hispana. Su contenido suele estar relacionado con gameplays y consejos sobre diferentes títulos, donde destacan Brawl Stars, Among Us, Roblox o Free Fire, pero donde no deja de innovar en calidad y novedad de contenidos, ya que de tanto en tanto, aporta novedades sobre la industria y los nuevos títulos que ocupan los primeros lugares en descargas y número de usuarios.

Sus contenidos en el canal, seguido por miles de personas, además de su sitio web Goluego, son hoy una referencia para aquellos que no solo se interesan por un juego en particular, sino precisamente para los usuarios que quieren sacar las mayores ventajas en cada uno de los juegos donde participan, porque los youtubers como PlayCacao enfocan su contenido en eso de forma específica: trucos para ser los mejores en cada videojuego móvil.

¿Qué es Goluego y por qué es uno de los sitios sobre videojuegos más importantes?

Trucos para ser el mejor en cada videojuego móvil. La frase bien pudiera hacer referencia a la finalidad de un sitio web como Goluego, que en poco tiempo se ha convertido, gracias a la calidad y al enfoque directo de su contenido, en uno de los sitios de videojuegos más importantes de habla hispana. En específico por ser uno de los pocos especializados en los videojuegos para móviles, aunque de vez en cuando, trata sobre noticias y novedades de las videoconsolas de toda la vida.

Especialista en videojuegos móviles

La importancia de Goluego puede ser medida por enfocar su contenido en los videojuegos móviles que están de moda, contando con Among Us, Free Fire, Roblox, Lords Mobile, sin dejar de lado los clásicos como League Of Legends o el interesante Brawl Stars, donde en conjunto, se aglomeran millones de jugadores de todo el mundo que diariamente necesitan trucos y consejos para aprovechar mejor cada uno de los recursos que pueda disponer cada uno de sus videojuegos favoritos.

Enfoque para crear mejores competidores

El contenido de Goluego incluye todas las novedades y noticias del sector de los videojuegos móviles, pero va un paso más allá. También dispone de una sección completa dedicada a las novedades sobre la industria de los juegos para móviles iOS o Android, pero también gran parte de sus artículos tienen la finalidad de enseñar al jugador sobre las mejores formas de conseguir mejoras, trucos y elementos para ganar o avanzar más rápido en cada videojuego móvil en cuestión.

De tal forma que no existe un sitio igual a Goluego para conocer trucos para aprender a ser siempre el impostor en Among Us o para conseguir gemas gratis de Brawl Stars o códigos gratis para Free Fire, siendo tal vez las primeras preocupaciones que un gamer de juegos móviles tendrá al momento de conectarse a la fiebre de los títulos de moda.

Actualización constante

Si algo caracteriza a los videojuegos para móviles es su constante actualización, que están repletas de novedades pero también de corrección de errores o lanzamiento de eventos. Por eso, la actualización del contenido en Goluego va en esa dirección, ya que algunos trucos o métodos dejarán de funcionar al poco tiempo de ser anunciados, y el sitio web de PlayCacao ofrecerá en ese sentido, los consejos que en cada momento puedan ser más útiles tras las actualizaciones de cada aplicación.

De esa manera, si estás enganchado con un juego como Among Us y cada semana lees Goluego, las posibilidades de ser el mejor en el videojuego aumentarán considerablemente, ya que siempre tendrás a mano información de calidad para aprovechar todas las pequeñas ventajas que la aplicación pueda otorgar, sin que tengas que gastar dinero ni perder tiempo en métodos que ya hayan quedado obsoletos.

Los videojuegos para móviles están en auge

El tiempo ha pasado y las tecnologías han hecho posible que los juegos móviles ya no sean tan básicos y estén limitados únicamente a un equipo y un jugador. Las conexiones a internet y la complejidad de las nuevas plataformas y servidores permiten torneos simultáneos con millones de usuarios, siendo algo común en todos los títulos de moda en la actualidad.

Por esa razón, y porque todo el mundo tiene al menos uno de estos juegos instalados en el móvil, los videojuegos móviles están en auge, y no se espera otra cosa que no sea su expansión en calidad y número de usuarios.

Es así, en ese contexto, donde la importancia de sitios como Goluego y de youtubers como PlayCacao, que se hace evidente, ya que cuanto mayor número de jugadores, novedades y trucos, la información que les permita aventajar al resto de los competidores más será también necesaria, buscando siempre aquellos contenidos que sean fáciles de consumir, frecuentemente actualizados y de calidad. Goluego cumple totalmente con esas características, y por ello, representa uno de los sitios más importantes y especializados para el mundo gamer en general y para los aficionados a los videojuegos móviles en específico, una industria que no para de crecer.

¿Te gusta Among Us? ¿Juegas frecuentemente a Free Fire o te has enganchado a Brawl Stars? Entonces necesitas un sitio como Goluego en tu lista de favoritos, ya que encontrarás todos los trucos y noticias que te puedas imaginar para mejorar en cada uno de los juegos donde lo necesites, sin tener nada más que acceder al sitio y leer las últimas publicaciones.