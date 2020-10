O DÍA GRANDE DA NOSA MÚSICA

Tras unha longa espera e un cambio de data forzado por mor da Covid-19 os Premios Martín Códax da Música Galega celebra hoxe a noite o seu día grande.

A Gala, que orixinariamente se ía a realizar o pasado mes de maio, terá lugar ás 21h. Como en edicións anteriores o Pazo da Cultura de Pontevedra será o encargado de acoller este evento. Debido a que a normativa sanitaria vixente na cidade limita o número de asistentes a eventos en espazos pechados, nesta ocasión a Gala será retransmitida en streaming nas páxinas web dos Premios ( htp://premiosmartincodaxdamusica.gal/ ) e na nosa web.

Unha vez máis Músicas ao Vivo configurou un excelente equipo artístico para crear o deseño da Gala. Nesta edición o actor e director teatral Gustavo Dieste será o encargado da dirección artística mentres que a presentación e condución virá da man da actriz e cantante Inés Salvado Gontad. Por suposto non poderá faltar a música ao vivo, recaendo este ano a dirección musical no saxofonista e gaiteiro Pedro Lamas, que creou para a ocasión un excepcional sexteto.

A pesar do complicado da actual situación as risas estarán aseguradas nunha gala na que non faltarán as alusións a como está afectando a xestión da pandemia ao sector.

Exitosa edición en tempos de pandemia

A pesar da complicada situación que os Premios tiveron que afrontar este ano, as case seiscentas inscricións de proxectos que se presentaron ? 139 máis que na edición anterior - demostra que o sector musical galego desborda talento e cantidade de proxectos.

Tódalas categorías aumentaron en volume de propostas, e algunhas delas chegaron de lugares tan insospeitados como Holanda, Sacramento, Cardif, Saxonia ou Taiwan, só por nomear algúns. Estas cifras non fan máis que reafirmar que a música galega sabe repoñerse e plantar cara a calquera situación, e que o seu potencial non ten límites.

Por iso dende Músicas ao Vivo non dubidaron en pensar unha nova formulación da Gala para non deixar de recoñecer neste 2020 á nosa música.