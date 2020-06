Exponential MBA , único máster oficial universitario de España especializado en la gestión exponencial y digital

0

La Voz de Galicia

19/06/2020 11:25 h

La nueva titulación universitaria que presenta IESIDE, el Exponential MBA, tiene como objetivo ofrecer a sus estudiantes las más innovadoras tendencias en el marco empresarial. Dado el éxito rotundo de las empresas exponenciales en la realidad global actual, el instituto universitario amplía su oferta de másteres con una titulación en la que los estudiantes aprenderán las claves de este nuevo modelo de gestión, basado en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y en entender los negocios desde la base digital. El programa, que se impartirá en los campus de A Coruña y Vigo, combinando la presencialidad física con la virtual, se iniciará el próximo mes de octubre y está dirigido a estudiantes recién titulados. El Exponential MBA de IESIDE, el único máster oficial universitario de España especializado en la gestión exponencial y digital, combina los conocimientos impartidos en su MBA con un Certificado Superior en Exponential and Digital Business, aunando las claves para un liderazgo empresarial en el nuevo entorno. Más información y reserva de plaza aquí.

El nuevo programa de IESIDE aborda los desarrollos tecnológicos clave de esta era, desde la inteligencia artificial o el big data y block chain, hasta la bio y nanotecnología y potencia las competencias digitales de los estudiantes, quienes además podrán en práctica el modelo de gestión exponencial sobre empresas reales. El Exponential MBA se complementa con una estancia en NOVA School of Business and Economics (NSBE) de Lisboa, una de las 50 mejores escuelas del mundo según el ranking Executive Education, 2020 del Financial Times. Tiene a su vez, las «Triple Crown Accreditations» que sólo la poseen 70 escuelas de negocios del mundo. La NSBE es parte de la reconocida Universidade Nova de Portugal. Una experiencia internacional diseñada para la adquisición de competencias en innovación, creatividad y emprendimiento.

El programa se estructura en tres cuatrimestres, el último de los cuales está destinado al desarrollo del Trabajo de Fin de Máster, en el que se creará un proyecto propio o bien se contribuirá al cambio en una empresa. También en esta etapa se iniciarán las prácticas en empresa, remuneradas, cuya duración es de un mínimo de seis meses, facilitando la permeabilidad entre ámbito académico y laboral. El Exponential MBA de IESIDE condensa en una sola titulación universitaria oficial la gestión y el liderazgo de empresas, el conocimiento del negocio y el mercado con el necesario aprovechamiento de las herramientas digitales y la forma de pensar exponencial que están adoptando las grandes empresas de éxito a nivel internacional.

IESIDE

IESIDE es el proyecto estratégico del área Educación Superior de Afundación, la Obra Social de ABANCA, comprometida con el desarrollo social y económico del noroeste de España y Portugal. Desde 1987 el Instituto de Educación Superior intercontinental de la Empresa combina la excelencia, la innovación y las nuevas tecnologías de aprendizaje con un modelo académico diferencial, adaptable y eficiente, basado en competencias. Esto, unido a la cooperación institucional, le ha permitido desarrollar un modelo educativo excelente, que se adapta constantemente a los nuevos entornos y es acorde con las últimas tendencias.

El enfoque internacional de los programas se refleja en el perfil del claustro y sus estudiantes, en su movilidad, en los acuerdos con universidades extranjeras que favorecen las dobles titulaciones y en el carácter bilingüe de varios de sus títulos.

IESIDE es, asimismo, una entidad orientada a la calidad. El diseño y el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad del MBA está avalado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), en consonancia con las directrices del programa FIDES-AUDIT y con los criterios para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Asimismo, la importante inversión en recursos tecnológicos educativos en los campus de IESIDE garantiza el máximo aprovechamiento de las sesiones formativas tanto presenciales como a través de su campus virtual interactivo, basado en el modelo de presencialidad en remoto.