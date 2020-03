sfsdf

La Voz de Galicia

05/03/2020 16:03 h

CHRIS GARDNER

Más de un billón de personas han visto la película. Fue la primera película americana que se proyectó en China. Entonces la ha visto mucha gente.

-Es una historia que conmociona porque se trata de una caso muy peculiar. Te encontraste con una situación crítica al quedarte sin hogar y vivir durante un año en los baños de una estación y con tu hijo

¿Qué preguntas te haces cuando llegas a ese punto?

Siempre fue en el baño de la estación de tren en San Francisco. Para ponerte un poco en perspectiva, en la película mi hijo tiene cinco años pero en la realidad tenía 14 meses. Es una pequeña diferencia que lo cambia todo. Tuve que lavarlo todos los días y tuve que hacerme unas preguntas muy complicadas. ¿Por qué sucede esto?, ¿Qué va a pasar ahora o mañana?, pero la más difícil que me hice fue: ¿Cómo llegué hasta aquí? La respuesta fue brutal. Me respondí «yo me conduje hasta aquí». Yo tuve algo que ver con las circunstancias que me llevaron a tener esa vida. Pero en el mismo momento en el que lo dije supe que esa era la clave, porque si yo me llevé hasta este punto también podía salir. Esa fue la respuesta. No puedes cambiar nada hasta que te responsabilices

-El problema al que te enfrentabas era doble el reto al tener también a tu hijo. Cosas que no dependían de ti

Fue una bendición, no un problema añadido. Yo nunca conocí a mi padre y cuando era niño me hice la promesa de que cuando tuviera hijos, ellos sabrían quién es su padre. Es algo universal. Es lo mismo en

-En el momento que tienes la respuesta, ¿Cómo logras salir de ese punto en un momento en el que además había una crisis financiera en EEUU?

Hay que repetir la decisión todos los días. Pequeños pasos cada día y seguir hacia delante. Mi amiga Maya Angelou una vez me contó la historia de que todos tenemos que estar conscientes de que hubo gente antes que nosotros que su ascenso fue incluso más difícil, con una carga más grande y pesada, con cero oportunidades pero siguieron siempre hacia arriba. También dijo una vez sobre el progreso: si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina y si no puedes caminar, gatea. Tienes que seguir hacia delante.

-Cuántas fases puede pasar una persona que se queda sin hogar y sin recursos para recuperar una cierta estabilidad

No importa, pero tienes que tomar todos los pasos. Eso es lo importante. Y tienes que tomar todas las fases en el orden en que se presenten. Porque en la vida, como dice mi rapero preferido B. I. G.: más dinero, más problemas. Una situación nunca es perfecta. Nunca llegas a un nivel en que que dices 'ya está, ahora descanso'. Eso no sucede. En mi caso, me miro al espejo y dices 'a mí me gusta ese tío, me gusta cómo vive, me encanta lo que hace y me gusta lo que cuenta a los otros'. Eso sí que es riqueza. El banco no, sino lo que ves en el espejo. Porque yo conozco a mucha gente con mucho dinero que se mira al espejo y no les gusta lo que ven en el espejo

-Hace dos semanas estuviste en las Naciones Unidas. Fue un momento importante poder transmitir tu mensaje.

Fue transmitirlo al mundo entero en siete minutos. Tuve siete minutos para hablar con el mundo entero. Te llaman por teléfono y te llega el correo con la invitación oficial. Lo ves y dices: Guau! Pero entonces entra en juego el ego y aceptas. Ya lo estoy contanto por todo el mundo, es otro sitio más. Entonces llegas, pasas por el tercer nivel de seguridad y cuando ves a toda esa gente entonces dices

Ves el letrero de todos los países. Algunos que ni conozco y si tuviese que colocar en el mapa no sería capaz. Entonces ya te llega. Yo fui el último en hablar, porque los que hablaron antes eran estrellas del rock, economistas, científicos de la Nasa... Presentaban con imágenes todo y yo fui la persona que dijo: esperad un segundo, aquí estamos hablando de personas. Madres, padres, hijos... de seres humanos. Yo tuve que dar otra perspectiva y hablar de personas y del poder de lo que puede hacer una persona. Especialmente sobre la necesidad de empoderar a las mujeres. Nuestros valores a veces no se equilibran muy bien.

-Cómo valoras la situación de las personas sin techo en Estados Unidos con el actual gobierno de Donald Trump?

Estábamos teniendo una converación muy agradable y tienes que sacar ese nombre... No, no. Olvídalo. No voy a hablar de él.

-En ese mensaje que vas a transmitir a esos 1.500 jóvenes les vas a hablar también sobre las experiencias universales. ¿Cómo las tienen que afrontar?

Hay que esperarlas porque van a llegar y no las debes rechazar o esquivar. Acéptalas. Vas a fracasar en algunas cosas y esto es bueno porque el fracaso es un buen maestro.

-No hay que forzar entonces que ocurran esas experiencias?

No. En la vida te van a venir, no hay que buscarlas. Siempre vendrán en el momento más inesperado. Pero la única oportunidad y si estás preparado para recibirlas entonces es cuando empiezan a suceder las cosas de verdad. Edisson, una vez dijo: Él nunca fracasa simplemente descubrió 10.000 maneras que no funcionan.

-Una de las claves sería también la perseverancia en caso de fracasar

Por supuesto. Olvida el fracaso y recuerda la lección