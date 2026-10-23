Pedro Sánchez arrebata a Rosalía el récord histórico de audiencia de «La revuelta» con 4,3 millones de espectadores

Candela Peña, Pedro Sánchez y David Broncano, este jueves en «La revuelta» Borja Puig de la Bellacasa | EFE

La revuelta ha batido su récord histórico de audiencia con la visita de Pedro Sánchez este jueves 22 de octubre. El programa de David Broncano, emitido en La 1, ha reunido a una media de 4.387.000 espectadores y ha alcanzado un 33,9% de cuota de pantalla, según los datos publicados por Barlovento Comunicación. En total, 7.129.000 personas conectaron con la emisión en algún momento.

La entrevista al presidente del Gobierno ha disparado los registros del espacio, que venía de anotar un 10,1% de cuota y 1.223.000 espectadores el miércoles. La diferencia refleja el interés despertado por la presencia de Sánchez en el plató, en un momento marcado por la precampaña de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El encuentro entre Broncano y Sánchez se produjo después de que el programa invitara a los principales candidatos a las elecciones del 29-N. Durante la entrevista, el presentador abordó cuestiones como la vivienda, la situación política y los errores del Gobierno, además de las preguntas habituales del formato.

? @LaRevuelta_TVE en @la1_Tve registró 7.129.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA). ?? El programa obtuvo 4.387.000 espectadores de media y un 33,9% de cuota. ? Fue el programa más visto y con la cuota más alta desde su estreno, lo más visto del día. #LaRevuelta #Audiencias?? https://t.co/MPJ8DOeQXq — Barlovento Comunicación (@blvcom) October 23, 2026

Sánchez supera el récord que tenía Rosalía

Hasta ahora, la mejor marca de La revuelta correspondía a la visita de Rosalía del 10 de noviembre del 2025, cuando el programa alcanzó 2.706.000 espectadores de media y un 20,4% de cuota. La emisión de este jueves supera aquel registro en 1,68 millones de espectadores y 13,5 puntos de share, lo que supone un salto extraordinario para el formato.

El resultado también rebasa ampliamente la media de las dos primeras temporadas del programa, que se situaba en torno al 12,6% de cuota y 1,52 millones de espectadores, según los datos difundidos por RTVE. La entrevista al jefe del Ejecutivo ha convertido así una emisión habitual de entretenimiento en el principal acontecimiento televisivo de la jornada.

Broncano se impone a sus competidores

La distancia con sus rivales fue especialmente significativa. El Hormiguero, en Antena 3, reunió a 1.539.000 espectadores de media y obtuvo un 11,4% de cuota de pantalla. Por su parte, Horizonte, en Cuatro, alcanzó los 949.000 espectadores y un 11,6% de cuota.

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Supervivientes, en Telecinco registró 908.000 espectadores de media y un 14,4% de cuota. En La Sexta, El Intermedio congregó a 566.000 espectadores de media y firmó un 4,2%.

Con 4,38 millones de espectadores, La revuelta superó en casi 2,85 millones a El Hormiguero en audiencia media y aventajó en más de 22 puntos de cuota a su principal competidor. Además, el programa de Broncano logró más del doble de espectadores que cualquiera de los otros espacios de la misma franja.