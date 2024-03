Itziar Ituño, actriz de «La casa de papel», canta un tema que festejaba la fuga de dos etarras en 1985

La actriz Itziar Ituño en uno de los fotogramas de la serie «La casa de papel» Netflix

Dos meses después de encabezar con una pancarta una manifestación por los derechos de los presos de ETA en Bilbao, la actriz Itziar Ituño aprovechó la celebración de una entrega de premios para defender a Fermín Muguruza, autor de la canción etarra Sarri-sarri del grupo Kortatu.

La protagonista de la aclamada serie La casa de papel recibió uno de los premios que la revista Your´s Magazine entregó en Mollerussa, Lérida, y aprovechó el discurso de aceptación para defender al polémico cantante.

«Quiero dedicar este premio a un compañero que también está siendo víctima de un ataque, como lo fui yo en enero, se llama Fermín Muguruza y es el famoso autor de la canción de Kortatu», dijo Ituño segundos antes de entonar la letra del canto proetarra Sarri-sarri, dedicado a Sarri y Piti (Joseba Sarrionandia e Iñaki Pikabea), dos terroristas que se fugaron de la prisión de Martutene de San Sebastián en julio de 1985.

El cantautor quiso agradecer el polémico gesto de la actriz con un mensaje publicado en su perfil de X (antes Twitter).

Itziar Ituño Sarri sarri 🫶🏻 🎶 pic.twitter.com/LqJMn0keoc — Aritza Urrengoetxea (@AritzaUrrengo) March 16, 2024

En enero, tras encabezar la marcha proetarra, BMW Lurauto anunció que cesaba las colaboraciones con la actriz al considerar que no se sienten «vinculados con ninguna ideología política». Y no fueron los únicos. Iberia eliminó de sus redes sociales un vídeo en el que participaba Ituño y comunicó que no volvería a participar con la actriz.

Dos marcas retiran sus colaboraciones con la actriz Itziar Ituño tras su presencia en una protesta a favor de los presos de ETA La Voz

La actriz que dio vida a la inspectora Raquel Murillo, Lisboa, en la ficción de Netflix, ha sido muchas veces increpada en las redes por su respaldo al grupo terrorista. En el 2022, aprovechó una entrevista para reivindicar los límites de su intimidad y recordó los ataques recibidos en el 2017 tras mostrar su apoyo a Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu.

Ese mismo año, Ituño participó en un vídeo que reclamaba el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, por lo que los usuarios de algunas redes llamaron entonces al boicot de la serie justo cuando se estrenaba en Antena 3.