Fernando Simón en «Planeta Calleja»: «Antes del próximo verano la situación no tendrá nada que ver con lo que estamos viviendo ahora»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia marta otero

la voz 03/10/2020 14:29 h

Fue, sin duda, una de las entregas que quedarán para la historia de Planeta Calleja. Por que su protagonista, el zaragozano Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), se ha convertido sin quererlo en el personaje más mediático de un año que nadie esperaba vivir, tan complicado como interminable. Calleja lo sabía,e intentó sacarle todo el partido al epidemiólogo, tan querido por unos como odiado por otros.

Simón demostró que es lo que parece, un hombre familiar y tranquilo entregado a su trabajo y fascinado por la naturaleza. El programa se grabó en septiembre en Mallorca, en unas vacaciones del invitado, que reconoció que estaba exhausto después de muchos meses de trabajar 16 horas diarias y disfrutó a lo grande con todos los retos que Calleja le preparó, desde la escalada, hasta el buceo, el descenso vertiginoso en bici y la impresionante subida en globo.

Fernando Simón da explicaciones sobre sus polémicas vacaciones y relata cómo vivió el revuelo que se creó: "Fue una caza" #CallejaSimón https://t.co/YRL7R7wFTw — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) October 3, 2020

El programa dio lo que se esperaba: buenos momentos y respuestas sinceras que no desvelaron grandes datos pero sí ayudaron a conocer detalles personales de cómo el director del CCAES vivió la difícil situación de la pandemia. Uno de esos momentos fue cuando explicó cómo se había llegado a la difícil decisión del confinamiento.

A mí me temblaron las piernas

«Le dijimos (a Pedro Sánchez) que necesitábamos controlar la transmisión y eso solo se podía hacer controlando la movilidad, si no el sistema sanitario estaba en grave riesgo de colapsar. Hubo un momento de silencio y luego el presidente dijo 'vamos a hacer lo que hay que hacer y a cerrar toda la actividad esencial'. Y yo en ese momento sentí un gran peso sobre mi espalda porque iba a cerrar un país por lo que le había dicho, pero también pensé que ese hombre tenía mucho valor por tomar la decisión de cerrarlo. A mí me temblaron las piernas, así que me imagino que él sentiría una responsabilidad enorme. No había más opción», explicó Fernando Simón a Calleja.

El presentador fue hasta insistente en las preguntas sobre posibles fallos y errores en la gestión de la pandemia. «Ahí tuvimos problemas de entender cómo funcionaba la enfermedad. La enfermedad, hasta ese momento se pensaba que se transmitía fundamentalmente a través de sintomáticos», replicó Simón, quien explicó que la vía de entrada del virus en España tuvo bastante que ver con la situación de Italia y el gran intercambio de personas que se produce con este país. «Lo que hemos hecho, lo hemos hecho sabiendo que íbamos a salvar vidas. No sé lo que hubiera pasado en caso de hacer otra cosa. Pero con lo que hemos hecho ha habido mucha gente que no se ha muerto, pero ha habido otros que sí se han muerto, y cada uno de ellos pesa», confesó Simón.

También dejó caer Calleja el tema de las manifestaciones del 8-M, para lo que el experto también tuvo respuesta. «Eso no tiene nada que ver», afirmó, y añadió que. «el riesgo de participar en esa manifestación era equivalente al riesgo de ir en el metro todos los días en Madrid en aquel momento».

Vacunas a mitad del año que viene

Tras hacer un repaso a la gestión de los peores momentos de la pandemia en España, Simón y Calleja se pusieron con el tema de la vacuna. El epidemiólogo confirmó que se está trabajando para que la inmunización llegue cuanto antes y aseguró que «habrá vacunas suficientes para vacunar a todos y quizá a mitad del año que viene tengamos a un porcentaje de población vacunada muy alta». También añadió que «luego estarán los que han pasado la enfermedad...así que tendríamos un porcentaje suficientemente alto para pensar que el riesgo de epidemia sea más bajo». Calleja le propuso hacer una predicción de la situación para el próximo verano, y Simón se mojó: «No lo puedo decir, pero estoy casi seguro que antes del próximo verano no tendrá nada que ver con lo que estamos viviendo ahora», aseguró.

Fernando Simón nos ha hablado también de su familia #CallejaSimón https://t.co/8qKyHCEYXd — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) October 3, 2020

Jesús Calleja nos dejó ver un poquito de la vida personal de Simón, y ahora sabemos que tiene seis hermanos y se quedó huérfano de madre con solo ocho años. También que es padre de tres hijos y que está felizmente casado. Su padre, psiquiatra, siempre quiso que siguiera sus pasos, pero Simón contó emocionado que tras los primeros meses de pandemia le hizo una confesión. «Mi padre siempre me decía: 'Hijo, aún estoy esperando que hagas psiquiatría para quedarte con la consulta'. Y este año me dijo: 'Qué bien que no me hiciste caso. Estoy orgulloso de la carrera profesional que has llevado'», aseguró en el que fue, sin duda, el momento más emotivo del programa.

También dejó clara la entrevista que a Simón no le interesa la política, a pesar de haber trabajado con casi todos los partidos. «No es mi mundo -contestaba a una pregunta de Calleja-. Quizá hablo demasiado, quizá soy demasiado idealista, quizá soy demasiado práctico para las cosas que no son mi práctica profesional».

Fernando Simón nos dio ayer grandes titulares tanto de su vida personal como de su vida profesional #CallejaSimón https://t.co/XdCQ8PlN8i — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) October 3, 2020

Lo que está claro es que, lo quiera o no, Simón ya es un personaje famoso, e incluso bromeó en la entrevista sobre ello asegurando: «Yo le decía a mis amigos que uno no es famoso hasta que te llama Calleja, y mira, aquí estoy». Ahora, confiesa, no puede ir tranquilo por la calle. «Lo primero que me dice mi mujer es que no hable porque la gente me reconoce incluso de espaldas».

A quienes le acusan de ser un pelele en manos de los políticos, Simón respondió con un «nadie me ha dicho nunca lo que tengo que decir. Nunca jamás nadie me ha dicho tienes que decir esto. Nunca jamás. Es más, en algún momento sí que me han dicho: 'No te voy a decir lo que opino que deberías de decir, porque sé que luego vas a hacer lo que quieras'».