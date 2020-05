El asesinato de un negro más

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sandra Faginas

30/05/2020 05:00 h

Justo la semana pasada volví a ver la peli Haz lo que debas, de Spike Lee. Un filme de 1989 que 30 años después sigue desgraciadamente muy vigente. Decía Lee en una entrevista que solo los espectadores blancos le habían preguntado si al final los protagonistas hacían lo correcto. Esta peli, que nos removió hace tanto tiempo, pone de manifiesto cuál es la verdadera manera de enfrentar la violencia, la de Martin Luther King o la de Malcom X, y se pregunta si todos, blancos y negros, llevamos un racista dentro. No quiero desvelarles la trama, porque merece la pena que la vean si no la conocen, pero en la cinta palpita esta rabia que se puede volver odio cuando ves un suceso como el de esta semana. Un afroamericano, otro más, asesinado a manos de un policía violento en Minnesota. Un policía blanco que lo ahoga con su rodilla contra el suelo mientras el hombre negro está tirado boca abajo, esposado, sin poder respirar. Una cámara graba y allí no se inmuta nadie. El hombre negro se llamaba George Floyd y al parecer era sospechoso de haber intentado colar un billete falso de 20 dólares cuando se resistió a su detención. El poli, por supuesto, no está en la cárcel y el presidente Trump ha declarado que se trata de un suceso «muy triste». El movimiento Black Lives Matter nos empuja a ver, sin embargo, la única realidad que deberíamos ver, que es la que muestra la peli de Spike Lee: el blanco mata al negro.