Girauta, ex de Ciudadanos, llama «gilipollas» a los espectadores del programa de Risto Mejide y este lo echa del plató

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia I. G.

Redacción 17/02/2020 18:44 h

El que fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha reconvertido en los últimos tiempos su principal ocupación. Tras dejar la formación naranja poco después de que su anterior líder, Albert Rivera, dimitiera tras los malos resultados en las últimas generales, Girauta era un habitual en el programa de Cuatro presentado por Risto Mejide Todo es Mentira. El pasado día 10, se recordó en la sección «Los jardines de TEM» su enfrentamiento con la diputada Laura Borrás de JxCat, cuando esta defendía el manifiesto independentista que varias formaciones habían presentado en la cámara baja (entre otras el Bloque Nacionalista Galego, ERC o Bildu) contra el Rey. Después le pusieron a Girauta las opiniones de los espectadores a lo sucedido, casi todas criticando que su interacción con Borrás fuera agresiva. Él sentenció las críticas diciendo: «no sabía que teníamos tantos gilipollas entre nuestra audiencia». Esta tarde, una semana después, el presentador del formato, Risto Mejide, le pedía que se disculpase. Y al no hacerlo, acabó expulsándolo de la mesa de tertulia.

Han echado a Girauta por llamar gilipollas a unos gilipollas como cuando echaron a Alfonso Rojo por llamar gorda a una gorda. Sólo te echan de un plató por decir verdades. https://t.co/2dvXUbZeX7 — R. (@erreleny) February 17, 2020

Girauta no ha tardado en defenderse de lo ocurrido. Se atribuye el hecho de que haya acabo fuera de plató: «Nueva mentira. Yo le he instado a que me eche, y lo ha hecho. No hay más que ver el vídeo»

Curiosamente, después de lo sucedido, que podría interpretarse como un malentendido referido al uso de la libertad de expresión, Mejide daba paso al juicio contra Willy Toledo por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos, «¿se puede uno cagar libremente en Dios y la Virgen?», señalaba para dar paso al siguiente contenido. Sin duda, una coincidencia muy llamativa.

Willy Toledo defiende en el juicio que sus palabras no son delito La Voz ; Willy Toledo: «No me arrepiento de nada» El actor, que ha ido a juicio por insultar a Dios y a la Virgen, ha criticado que exista en el Código Penal a día de hoy un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Enmarca su crítica a la celebración del 12 de octubre al ámbito político. EUROPA PRESS La asociación Abogados Cristianos, que lo denunció, dice que «vejan» el «dogma» El actor Guillermo Toledo, conocido popularmente como Willy Toledo, ha defendido este lunes en el juicio por sus mensajes en Facebook, en los que insultaba a Dios y a la Virgen María, que sus palabras son «blasfemia» y no constituyen delito, mientras que la acusación ha destacado que se trata de un ataque a la libertad religiosa. Tal y como informa Eropa Press, el abogado defensor, Endika Zulieta, ha señalado que las palabras de Willy Toledo corresponden a las «antiguas blasfemias». «Eso pertenece a la España oscura. A mí me suena muy mal, pero eso no es delito», ha dicho. Zulueta ha destacado además que conoce a Willy Toledo desde muchos años, en los que incluso han coincidido «en misa». El actor ha estado acompañado de tres familiares, entre ellos su madre, así como del artista Abel Azcona. Por su parte, Toledo ha asegurado durante el juicio que «no tenía intención ni deseo de ofender ni a los católicos ni a los musulmanes, ni a los seguidores de la secta del mounstruo del espagueti volador». Seguir leyendo

más contenidos virales