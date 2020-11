El inversor de pueblo

0

La Voz de Galicia David Bonilla

03/11/2020 19:04 h

Aún recuerdo la queja pública de uno de los inversores con mayor pedigrí del panorama nacional por la llegada de muchos más actores al sector, «amateurs» que -según él- más que incrementar la financiación de nuestras startups, solo conseguían subir las valoraciones sin ningún criterio y encarecer la entrada en los mejores proyectos.

Supongo que yo soy uno de esos amateurs, un pailán que no se reconoce en el retrato de esos sofisticados profesionales provenientes del mundo de los negocios de los que habla Eduardo. De hecho, desde que vendí Manfred, solo he realizado una única inversión relevante junto a mi amigo Diego en theCosmethics -una pequeña empresa de ecommerce que vende «cosmética natural con ética» desde Allariz, en pleno corazón de Ourense- para financiar el I+D necesario para desarrollar un producto cosmético propio, basado en hierbas autóctonas que crecen en las fincas familiares de Sofía y Ana, las fundadoras. Supongo que eso me convierte en un inversor «de pueblo».

Como pretenden mover átomos en vez de bits, según la definición de Eduardo, theCosmethics nunca será una empresa tecnológica -como tampoco lo deben ser PharmaMar, PLD Space o Cecotec- pero, como buen inversor de todo a 100, ese es un debate que no me importa demasiado. Cuando viajé a Allariz para conocer a Sofía y a Ana, no invertimos ni un minuto en hablar de eso sino de cómo, pese a haber estudiado y trabajado por todo el mundo, Sofía había decidido volver a vivir y emprender desde Orense. También del orgullo de Ana por el pasado de su pueblo -considerado «llave del Reino de Galicia» y lugar donde aprendió gallego Alfonso X «el Sabio», idioma en el que escribió sus famosas Cantigas de Santa María- pero, sobre todo, de su presente.

A finales del siglo pasado, Allariz languidecía ante el abandono e incompetencia de las distintas Administraciones. La floreciente industria textil basada en el lino -en 1900, Allariz contaba con más de 50 talleres y 10.000 habitantes- dio paso al auge del curtido del cuero que llenó el rio Arnoia de guarnicionerías y pequeños talleres que lo convirtieron en un verdadero vertedero líquido que atravesaba el pueblo. La aparición, el 1 de agosto de 1989, de un centenar de truchas muertas fue la gota que colmó el vaso y provocó la indignación de los vecinos que, ante la absoluta pasividad e indolencia del gobierno municipal -que se negó incluso a convocar un pleno al que le obligaba la legislación- decidieron encerrarse en el Ayuntamiento 10 días después. La idea era estar allí «unas pocas horas». Permanecieron más de 3 meses. La «Revolución de las Truchas» fue espontánea y transversal, y unió a todo el pueblo más allá de siglas o partidos. 31 años más tarde, el Arnoia es reserva de la biosfera y Allariz ha dejado de perder población para empezar a ganarla. La España vaciada empezó a volver a llenarse aquí.

Pero, para Sofía y Ana, tan importante es emprender sin tener que marcharse de su hogar como hacerlo de forma sostenible. Fundaron theCosmethics con sus propios medios, ha sido rentable desde el primer día y, lo más importante, ganan dinero con cada pedido que sirven. Esto, que parece una simpleza digna del Capitán Obvio, no lo es tanto para esos inversores profesionales que financian compañías que venden con pérdidas «esperando una futura tecnología, economías de escala o que por arte de birlibirloque salgan las cuentas». En realidad, ese «arte de birlibirloque» que menciona Eduardo suele ser una estrategia de winner takes all, con la que se intenta eliminar a la competencia ofreciendo productos más baratos, aunque no sea rentable, hasta que al dominar el mercado puedas imponer el precio que te dé la gana tanto a proveedores como consumidores. Jamás invertiría en una compañía así, aunque eso me convierta en un amateur naíf. Un cateto simplón que no sabe cómo se mueve el mundo.

Una cosa es optimizar tu estructura y procesos para ser más eficiente y vender el mismo producto con menos recursos, lo que te permitirá reducir el precio sin dejar de tener un margen sano; y otra -muy diferente- entrar en un nicho como un elefante en una cacharrería, hundiendo los precios y vendiendo sin beneficio como única estrategia para captar clientes. ¿Qué valor aporta eso? ¿Dónde esta la innovación?

En el primer escenario explotas una ventaja competitiva que beneficiará a largo plazo a tus clientes. En el segundo, solo machacas a tu competencia, obligándola a bajar precios hasta un punto en el que su negocio no sea sostenible. Como tu negocio tampoco lo será, lo más probable es que tarde o temprano también tengas que cerrar, dejando tras de ti un rastro de cadáveres empresariales y un sector destrozado con clientes acostumbrados a precios imposibles.

Algunas startups retuercen sus unit economics para convencerse de que da igual no ganar dinero con el primer o segundo pedido si puedes ganarlo con el tercero, pero financiar las ventas actuales a costa de las potenciales es un modelo insostenible, porque ninguna financiación es eterna y, cuando se cierre el grifo y tengas que subir tarifas, si tu única innovación ha sido vender barato, tus clientes te abandonarán con la misma rapidez con la que llegaron.

Para mí, un referente es la ferretería online Incremental de mi amigo Alberto Torrón que, después de levantar un imperio del taladro en Sada con el que factura millones, ofrece suministros industriales a precios ajustados -que no los más baratos- con total garantía y una excelente atención al cliente. Alberto ha podido estrechar su margen hasta ganar el volumen suficiente como para que las distintas mensajerías le ofrezcan tarifas que le permitan ser competitivo y ampliarlo, pero si alguna vez alguien le sugiriese vender por debajo de costes como estrategia, probablemente pensaría que está mal de la azotea.

Una cosa es invertir en desarrollar la tecnología que te permita tener un modelo de negocio escalable -en donde prácticamente cueste lo mismo vender a cinco clientes, con pérdidas, que a cinco millones, forrándote- y donde alcanzar ese volumen sea tu apuesta y la de los inversores de capital-riesgo; y otra -muy diferente- construir tecnología sin tener muy claro cuál es el modelo de negocio con el que pretendes ganar dinero, ahora o dentro de doscientos años. La tecnología es siempre un medio no un fin, excepto que seamos curris.

Nunca me ha molestado la competencia de Manfred -si alguien es mejor que nosotros, aprendemos y mejoramos hasta ser competitivos- pero no puedo entender a los competidores que ofrecen servicios de recruiting gratis o muy por debajo de mercado porque están haciendo un supuesto «market fit» financiados por capital-riesgo. Pero, ¿qué tipo de estudio de mercado estás haciendo sin cobrar nada por lo que ofreces? A coste cero, la demanda es infinita. Nosotros perdimos dinero durante los primeros meses hasta que tuvimos un volumen de negocio suficiente para pagar el salario de Yago y el mío, pero cobramos desde el primer proceso de selección y jamás menos del coste del tiempo y recursos necesarios para poder cerrarlo con éxito.

Sofía ha hablado con Diego y conmigo de muchas cosas. Desde cómo diseñar un software que permita recomendar a sus clientes cuáles son los productos más adecuados para ellos en base a sus características, hasta la conveniencia o no de aprovisionar mercancía perecedera para el próximo Black Friday, teniendo en cuenta que, en un año como este, nadie sabe cómo van a comportarse los consumidores. Los dos la hemos animado a arriesgarse y comprar stock -emprender nunca ha ido de tener que dar beneficios siempre, sino de asegurarse de darlos si, al menos, las cosas salen bien- para poder atender a todos los potenciales clientes aprovechando que, gracias a la inversión, tiene más capacidad de fallo. También a invertir en construir tecnología. Lo que nunca, jamás, se ha contemplado -ni ella nos lo ha planteado- ha sido vender por debajo de coste, aunque eso pueda significar que somos unos emprendedores e inversores «de pueblo», que no saben pensar a lo grande.

En Manfred nos obstinamos en publicar nuestra cuenta de resultados mes tras mes, a pesar de que algunas personas nos advirtieron que declarar lo que ganamos podría dar pistas a algún cliente del margen con el que contaba para intentar rebajar nuestras tarifas. Sin embargo, lo que hemos comprobado es que a los mejores clientes no sólo no les disgusta que ganemos una cantidad razonable de dinero al mismo tiempo que les aportamos valor, sino que les alivia, porque eso quiere decir que podrán seguir contando a largo plazo con un proveedor que cubre sus necesidades. Que somos sostenibles.

Por eso -aunque eso me convierta en el peor inversor del mundo- si sigo invirtiendo lo haré con estos principios, por muy «de pueblo» que sean. Por eso y porque, en un mundo en el que la Informática esculpirá la Sociedad en la que vivirán nuestros hijos y nietos, debemos elegir qué papel queremos tener en la revolución que se avecina. Cómo queremos trabajar, emprender, invertir -en «tech» o no- y vivir. Exactamente igual que hicieron los vecinos de Allariz hace 31 años.