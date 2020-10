Los Hamilton del «simracing»

0

La Voz de Galicia Javier Armesto

28/10/2020 11:56 h

El automovilismo virtual o simracing (simulated racing) ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, que se ha visto potenciado a nivel aficionado durante la pandemia y las largas horas de confinamiento doméstico. Pero en este deporte electrónico hay auténticos profesionales que compiten en carreras contra pilotos de todo el mundo. Hablamos con dos de ellos, los españoles Álvaro Carretón (Sevilla) y Coque López (Alicante), de la escudería Williams Esports. Con solo 19 y 22 años, respectivamente, ya cuentan con una larga experiencia y varios premios.

¿Desde cuándo competís en los Esports como profesionales?

Álvaro: Desde mediados de 2018.

Coque: Desde que tenía 17 años, aunque empecé a competir de manera semiprofesional con solo 13 añitos.

¿Cuánto tiempo entrenáis cada día?

A: Depende realmente de la época del año y la actividad del simracing. Ahora que se aproxima la F1 Esports Series, competición de la cual formo parte, estoy entrenando unas cuatro o cinco horas diarias. En primavera por ejemplo hay menos actividad y no le dedico tanto tiempo, es bueno descansar.

C: Depende de las competiciones que tengamos, pero unas dos horas de media.

¿El volante que usáis es igual que el de un Fórmula 1?

A: Es bastante parecido, pero no igual, ya que el de un Fórmula 1 tiene muchos más botones y ajustes, además del display que poseen. Hay volantes similares a los de competición real, incluso replicas, pero en F1 Esports no los usamos.

C: Para Gran Turismo no, debido a que en los campeonatos oficiales corremos con un aro redondo, por lo que en casa entreno con el mismo volante. Pero en cualquier otro simulador uso el Fanatec CSL Elite, con el aro de F1, que este sí es muy parecido.

¿Qué importancia tiene el audio en las carreras? ¿Es posible saber si tienes a un rival muy cerca solo con lo que escuchas a través de los cascos?

A: El audio es vital por el simple hecho de escuchar el motor del coche y saber cuándo subir o reducir las marchas del monoplaza. El audio posicional que me proporcionan los Razer Kraken es bastante útil. Incluso es posible saber si tienes un rival cerca, aunque con los espejos y la opción de mirar hacia atrás del propio juego es más que suficiente.

C: Es muy importante, sobre todo cuando vas en lucha con otros pilotos, justo por ese motivo. Es importante saber siempre dónde se encuentran tus rivales, y escuchar el motor es clave, además de estar pendiente del espejo retrovisor. En este punto estamos muy contentos de contar con Razer y sus auriculares.

¿Recibís instrucciones durante la carrera, igual que los pilotos de F1?

A: Sí, siempre tenemos a un ingeniero que nos informa de la situación de carrera, penalizaciones de los rivales, ventana de parada en boxes, etcétera. Es un privilegio poder estar en contacto con una persona que puede ver y analizar la carrera desde otro ángulo que el nuestro, pues mientras competimos no disponemos de toda la información que nos gustaría recibir.

C: En el caso de Gran Turismo tenemos mucha información en la pantalla, por lo que prefiero tener yo mismo en mente toda la información que necesito, controlando un poco la carrera de mis rivales, para saber cómo actuar dependiendo de lo que hagan ellos.

¿Os habéis medido el pulso durante una carrera: a cuántas pulsaciones va?

A: Nunca lo he hecho, pero me gustaría hacerlo. Los momentos más tensos son las salidas y las vueltas de clasificación.

C: Sí, en campeonatos oficiales, solemos estar en unas 120 o 130 cuando estamos entrenando solos, y cerca de 180 o 200 cuando estamos en momentos críticos, como lucha por la victoria en última vuelta, o la clasificación.

¿En qué competiciones participáis actualmente?

A: Mi especialidad son los juegos de F1 de Codemasters, por tanto solo compito en la F1 Esports Series. Durante el resto del año sigo entrenando y haciendo algunas carreras online para no perder forma y adaptarme a las nuevas actualizaciones del juego que puedan surgir.

C: Me considero un piloto versátil, lo cual me puedo adaptar fácil a cualquier simulador, pero mi especialidad es los campeonatos oficiales a nivel mundial de Gran Turismo Sport, certificados por la FIA.

¿Cuáles han sido vuestros mejores resultados como profesionales?

A: Clasificado para el F1 Esports Pro Draft en 2018, campeón de la SF1 de MundoGT (competición por equipos), campeón de AOR Team Tournament, P9 F1 Esports de 2018 (clasificación global) y P8 F1 Esports de 2019 (clasificación global).

C: Conseguí ser P7 y P6 en el Campeonato del Mundo de 2018 y 2019, respectivamente, y conseguí ganar la Copa de Fabricantes para BMW la gira mundial de Sydney 2020, ser segundo en la gira mundial de Tokio 2019, y en la Copa de Naciones fui tercero en la gira mundial de Nueva York 2019.

¿Qué estudiáis? ¿Os gustaría dedicaros en exclusiva a los Esports?

A: Estoy estudiando un grado de Administración y Dirección de Empresas. Si pudiera me dedicaría plenamente al simracing, pero tengo intención de acabar la carrera.

C: Estudio un Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. De momento, mi objetivo sacarme el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, y, en caso de ser posible, dedicarme a tiempo completo al simracing. En caso de que no fuese posible, al menos tendré un futuro bastante asegurado gracias al título que me estoy sacando.