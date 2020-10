Por qué nunca debes organizar un evento «online»

0

La Voz de Galicia David Bonilla

21/10/2020 05:00 h

Cuando decidimos organizar una Tarugoconf online, supuse que saldríamos de nuestra zona de confort y aprenderíamos cosas nuevas. Lo que nunca imaginé es que me llevaría a reflexionar sobre las costumbres y motivaciones de mi generación.

Casi todo el mundo cree que los eventos online son una mierda y algunos, como Javier Esteban, directamente se niegan siquiera a considerarlos como tal.

Benedict Evans, analista e inversor de capital riesgo, no llega tan lejos, pero sí cree que los eventos son un «paquete» -charlas, conversaciones de pasillo, una expo donde conocer de golpe propuestas de decenas de compañías y, por supuesto, las reuniones con potenciales clientes, proveedores, empleados o empleadores, improvisadas o no- y opina que la única parte de un evento que realmente funciona online es el contenido.

Sin embargo, Nassim Nicholas Taleb -el célebre autor de la Teoría del Cisne Negro- afirma que el principal objetivo de un evento profesional es encontrar empleo, conocer a potenciales clientes o proporcionar una excusa para disfrutar de unas vacaciones subvencionadas. Los contenidos son un mero complemento, así que las conferencias online deben ofrecer algo más que mesas redondas y ponencias para tener algún sentido.

La desarrolladora María Arias de Reyna va más allá de la teoría y ha escrito un excelente artículo en el que explica por qué, basándose en su experiencia en la organización de varios de ellos, los eventos online no pueden reemplazar ni remotamente a los presenciales.

Después de invertir varios meses de mi vida en preparar la Tarugoconf, he llegado a las mismas conclusiones que Benedict, Nassim y María, pero -al contrario que ellos- no creo que el principal problema de los eventos online sea que no ofrezcan la experiencia completa de los presenciales o que no se disponga de la tecnología necesaria para hacerlo de forma efectiva sino, por impopular que sea mi opinión, la mentalidad y motivación de la audiencia a la que van dirigidos.

El mayor reto de una conferencia online es mantener el interés e incentivar la proactividad de sus asistentes en un entorno en el que los mismos no están «cautivos», sino rodeados de miles de servicios digitales que luchan por captar nuestra atención -Netflix, Facebook, esports, DAZN, YouTube, Spotify, PlayStation Plus, Wallapop, periódicos y revistas digitales, HBO, Twitter, blogs, podcasts y hasta newsletters- y nos han acostumbrado a ser consumidores pasivos de los mismos.

Seamos sinceros, 45 minutos de charla online con el plano fijo de un esforzado ponente en su dormitorio es un ladrillo infumable, pero ¿cambiará algo que las hagamos más dinámicas, reduciendo su duración a 20 minutos, grabándolas en un estudio de televisión con 5 cámaras, un pantallote LED de 40m2, sketchnoting en directo y tweets en pantalla cuando competimos con el último capítulo de The Mandalorian o el enésimo derby del siglo?

Gran parte del éxito de los eventos presenciales se basa en que concentran a la audiencia en un recinto donde eliminan a la mayor parte de competidores por su atención, pero ¿cuántos de esos asistentes verían una ponencia de principio a fin si tuvieran otros contenidos a un sólo clic de distancia y ninguna presión de grupo que les obligara a concentrarse en la misma?

Seamos sinceros, hacer networking repasando una lista de asistentes para contactar -uno a uno- a puerta fría desanima al más pintado, pero ¿cambiará algo una plataforma tecnológica que permita conocer al detalle los perfiles profesionales de quien está abierto a conocer gente y para qué, poder comprobar cuándo estarán disponibles y proponer una reunión en a esas horas con un solo clic? ¿Y otra plataforma que permita el networking más casual, creando videoconferencias aleatorias de 5 minutos con otros asistentes en un entorno seguro y proporcionando un hilo conductor -para que no haya momentos incómodos- cuando competimos con 45 «espacios de trabajo» de Slack o el grupo de WhatsApp de amigotes de la universidad?

Gran parte del éxito de los eventos presenciales se basa en encerrar a perfectos desconocidos en un espacio limitado durante un buen número de horas -ninguna estrategia de networking puede competir con eso -, pero ¿cuántos de esos asistentes que se ponen a charlar en la cola de las cervezas interactuarían con gente a la que no conocen si, en vez de sentirse incómodos por tener que comer solos, pudieran comerse una pizza cómodamente tirados en el sofá mientras cotillean el perfil en Instagram de sus compañeros de trabajo?

No sé durante cuánto tiempo de las seis horas que durará la Tarugoconf conseguiremos captar la atención de los asistentes, pero sí se que entre los 797 asistentes que han comprado su entrada, de momento solo se han cerrado 140 reuniones de networking y aún no se han llenado ninguno de los icebreakers, para conocer a gente de forma aleatoria, que limitamos a un máximo de 200 participantes por sesión.

No se me ha ido tanto la pinza como para saber que somos unos privilegiados -que 797 personas hayan pagado, en este país, por asistir a un evento online es algo inaudito- pero no puedo dejar de sentir una cierta sensación agridulce. Las 140 reuniones agendadas hasta ahora son 140 más que las que se generan habitualmente en un evento online, pero aún están muy lejos de las 400 -qué menos que una por asistente- que consideraría un éxito, una cifra mucho más cercana a las relaciones que se tejen en una Tarugoconf normal.

Si no lo conseguimos, deberíamos dejarnos de excusas. La culpa no será de no haya existido la posibilidad de conocer a gente con la que compartir experiencias tan interesantes como la de Catalina, que trabaja desarrollando un servicio web scale de verdad en DAZN; o Pablo, que se encarga de gestionar las DevOps de un servicio pequeñito y poco conocido como GitHub. Tampoco de que no dispongamos de la tecnología para poder hacerlo con un solo clic, sino de nuestra voluntad para hacer ese maldito clic. Es significativo que, de nuestros 797 asistentes, 250 -un 31 %- ni siquiera se han registrado todavía en la plataforma que permite visualizar el evento y hacer networking.

Quizás el principal problema de la Tarugo y del resto de eventos online se resuma en este tweet del camarada del metal Toni Sans, en el que pedía incentivos y motivaciones para hacer networking y, ante mi respuesta de que este aporta un valor que debía ser suficiente motivación por sí mismo, confesaba que hacer networking -online u offline- cuesta. Claro que cuesta, pero los eventos online no han hecho que el networking cueste más sino todo lo contrario, lo han hecho mucho más efectivo. Toni podría escribir directamente a Javier Alonso y Samuel Gil -igual que el año pasado los paró por los pasillos- y, también, coincidir de forma casual con Thomas Petit y Luis Ascorbe en los icebreakers o el chat del evento. Sólo hay que tener la proactividad necesaria para hacerlo, pero parece que en el mundo online nos cuesta abandonar el rol de consumidores pasivos para pasar a ser sujetos activos.

Si, a pesar de todo, sois tan estúpidos como para seguir adelante con la organización de un evento online, recordad que, más allá de contar con la tecnología necesaria para poder ofrecer todo el valor de un evento presencial, lo verdaderamente difícil viene después.

Tendréis que diseñar contenido que incentive y premie el consumo síncrono. Por ejemplo, facilitando la interacción con el resto de asistentes y ponentes mediante chats o la intervención en directo en el turno de preguntas y respuestas. Pero, sobre todo, necesitaréis evangelizar entre tus propios asistentes la idea de que una conferencia -offline u online- no es un contenido más a consumir de forma pasiva sino una experiencia en la que participar de forma activa y, aunque no sea lo que quieran escuchar -aunque el mundo digital les haya acostumbrado a que su esfuerzo acaba al introducir el número de su tarjeta de crédito- el éxito o fracaso de la misma depende de ellos tanto como de los organizadores.

Conseguir esa atención y proactividad de una audiencia -da igual que sea para un evento, un vídeo de YouTube o una newsletter- cuando compites por su interés con el resto del mundo será un jodido milagro, pero -a veces- los milagros ocurren. Al fin y al cabo, 10 minutos después, sigues leyendo esto.

