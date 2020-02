El nuevo vídeo de Lady Gaga se grabó con un iPhone

0

La Voz de Galicia Javier Armesto

28/02/2020 21:09 h

Cuando en septiembre pasado se presentaron los nuevos iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, Apple afirmó que ambos dispositivos establecían «un nuevo estándar en vídeo», con la mayor calidad vista jamás en un smartphone. La compañía de la manzana explicaba que los dos móviles ofrecían una experiencia de cámara de nivel profesional gracias a un sistema triple -gran angular, ultra gran angular y telefoto- que capta vídeo en 4K con rango dinámico ampliado y estabilización con calidad de cine.

La prueba del algodón es el último vídeo de Lady Gaga para su nuevo single Stupid Love, que ha sido filmado completamente con un iPhone 11 Pro. La pieza, dirigida por Daniel Askill, captura una colorida y cautivadora batalla futurista en el desierto que en nada tiene que envidiar a los vídeos grabados de forma convencional.

Los teléfonos fueron colocados en una Steadicam y en un dron profesionales -elementos típicos de una grabación a gran escala-, pero utilizados de una forma normal y accesible en cuanto a la tecnología de captura. «Utilizamos las tres cámaras traseras, pero alternábamos principalmente entre gran angular y telefoto y ejecutamos dos velocidades de grabación al mismo tiempo -explica Askill-. Filmamos a 4K casi todas las tomas y teníamos una cámara a 24 fps [cuadros por segundo] con una segunda cámara debajo de la cámara principal a 48 fps para algunas tomas a cámara lenta».

Frente a la forma bastante estandarizada de hacer vídeos musicales, anuncios de televisión y películas, con cámaras más grandes y mucho más caras, utilizar un iPhone 11 Pro «crea nuevas posibilidades y nos da libertad para explorar», aseguró el realizador, que está convencido de que «hay posibilidades para un tipo de rodaje profesional con este tipo de tecnología».

El móvil de Apple permite a los usuarios hacer zum fácilmente entre cada una de las tres cámaras, mientras que el zum de audio hace coincidir el sonido con el encuadre del vídeo. El chip A13 Bionic de los nuevos iPhone está diseñado para el aprendizaje automático, con un motor neuronal más rápido para el análisis de fotos y vídeos en tiempo real, lo que, en combinación con iOS 13, facilita tareas como rotar, recortar, aumentar la exposición y aplicar filtros a los vídeos al instante.

Askill no es el primero que aprovecha la tecnología del iPhone en la industria del entretenimiento. Sophie Muller usó el iPhone 11 Pro para filmar el vídeo musical Lose You To Love Me de Selena Gomez; Matthew Cherry creó el cortometraje 9 Rides con el iPhone a partir de «una noche movida de un conductor de Uber», y Steven Soderbergh filmó Unsane y High Flying Bird con un teléfono de la manzana. Además, el director de La La Land, Damien Chazelle, utilizó su iPhone para la creación del número de apertura de la película, y marcas como New Balance, Bentley o artistas como Kanye West también han hecho proyectos con el iPhone.