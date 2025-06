Galicia activa el traspaso de los permisos de trabajo tras obtener asumir el litoral

XOAN A. SOLER

Obtenidas las competencias de gestión del litoral, que este martes pasan a Galicia, la Xunta inicia los trámites para que el Gobierno le transfiera la gestión de los permisos de trabajo de personas extranjeras, con el fin de «axilizar a incorporación ordenada e planificada de persoas de fóra das nosas fronteiras ao mercado laboral galego», dijo Alfonso Rueda.

El presidente de la Xunta anunció acompañado por el conselleiro de Traballo, José González. No fue una sorpresa. Rueda anunció hace ya meses la reclamación, y se han dado pasos para lograrla. Uno de ellos fue la votación unánime del Parlamento gallego de una propuesta para solicitar la transferencia.

Otro fue la petición de un informe al Consello Consultivo, que concluyó que hay «argumentos xurídicos sólidos», porque esas funciones forman parte de la legislación en materia laboral, «unha competencia xa recoñecida a Galicia ao abeiro do seu Estatuto de Autonomía». Esa interpretación, añadió el conselleiro, está avalada por distintas sentencias del Tribunal Constitucional. Hay además precedentes para la cesión. Cataluña y País Vasco ya ejercen esas competencias.

Por esos motivos, el presidente expresó su deseo de que el Gobierno no se oponga como ocurrió con la gestión de la costa, que solo cedió después de una sentencia del Tribunal Constitucional. «A partir de agora iniciaremos todo o proceso de petición e negociación. Espero que non se volva repetir o que pasou co litoral», afirmó Rueda.

González explicó que se reclama la «tramitación e resolución das autorizacións iniciais de traballo por conta allea e propia, dos permisos para actividades laborais de tempada e das autorizacións vinculadas a estadías de longa duración por razóns de estudo, mobilidade de alumnado, voluntariado ou formación».

El objetivo es alcanzar «un modelo de atracción de traballadores do exterior baseado na planificación e no diálogo, na axilidade administrativa e a seguridade xurídica e no acollemento e integración», añadió el conselleiro. El presidente recordó la necesidad de las empresas de mano de obra cualificada: «Teñen a necesidade de cubrir vacantes en eidos coma a agricultura, a construción ou o turismo».

La transferencia aliviará además el «colapso administrativo do Goberno central», que se ha visto agravado, explicó González, por la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería.

El Gobierno gallego espera que esa medida se complemente con el impulso a la formación flexible y la Estratexia Galicia Retorna, que fomenta el regreso de emigrantes gallegos y sus descendientes. El conselleiro puso como ejemplo el programa Retorna Cualifica Emprego, que se ha traducido en la contratación de 100 personas por empresas gallegas —de las que 60 han retornado a Galicia— y de otras 700 en distintos procesos de selección.

El Gobierno gallego prevé abundar en esa estrategia. Ha formado acuerdos con cuatro países hispanoamericanos —Colombia, Honduras, Ecuador y Paraguay— para facilitar una inmigración ordenada.

Además de solicitar las competencias, la Xunta ha instado al Ejecutivo central a agilizar la homologación de títulos universitarios extranjeros —una competencia exclusiva estatal que arrastra importantes retrasos— para facilitar que puedan incorporarse al mercado laboral en puestos acorde con su formación real.

A partir de ahora, una solicitud única y una línea de información sobre la gestión de la costa

Galicia asume este martes, 1 de julio, «a plena xestión sobre o seu litoral, un feito histórico desde o punto de vista do autogoberno», apuntó la Xunta antes de anunciar dos nuevos servicios en la gestión de ese espacio que se aplicarán de inmediato.

Uno, ya conocido, es la implantación de un único formulario para todas las solicitudes relacionadas con la obtención de títulos habilitantes para intervenir en el dominio público marítimo-terrestre y en la zona de servidumbre de protección. Los ciudadanos podrán acceder a ese documento a través de la sede electrónica de la Xunta.

El otro servicio es una línea de información específica vinculada al teléfono de atención a la ciudadanía 012 para canalizar consultas sobre procedimientos relacionados con usos y ocupaciones de la franja costera.

Además, bajo el nombre Galicia Litoral, se creará un nuevo espacio web informativo en la página de la Consellería de Medio Ambiente que también abordará dudas sobre el trámite de permisos y autorizaciones. El objetivo de este departamento que dirige Ángeles Vázquez es que lo antes posible se haya creado un proceso integrado digital para tramitar las autorizaciones administrativas de actividad, uso o ocupación en la costa gallega.

En esa línea, la consellería ya ha adaptado a la normativa autonómica los procesos de autorización en la zona de servidumbre, lo que se traduce en «unha redución do 80 %» en el número de requisitos para los solicitantes, y un recorte de los tiempos.