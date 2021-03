Navega el Camino, desarrollo y valor añadido sostenible

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Juan Carlos Rodríguez

20/08/2020 05:00 h

Lo que durante el 2015 arrancó como la Travesía del Noroeste se ha transformado, cuando apenas ha transcurrido un lustro desde su inicio, en un proyecto sostenible capaz de apostar plenamente por el valor añadido y el desarrollo conjunto del Camino de Santiago. En la actualidad esta ruta de turismo náutico se presenta bajo la denominación global de Sail The Way Saint-Jacques à la Voile y, de forma más resumida, Sail the Way Experience (su traducción al idioma español es La experiencia de navegar el Camino).

Promueve, una vez más, Northmarinas, el grupo selecto integrado por la mayor parte de los puertos deportivos pertenecientes a las cuatro comunidades autónomas marítimas del norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria más el País Vasco). Está planificado y dirigido desde sus inicios por Jesús González-Aller Lacalle, a su vez también fundador y gerente actual de Marina Coruña, asentada como su anfitriona y protagonista al encargarse de aportar los soportes técnicos necesarios para una navegación sin dificultades. Precisamente la Autoridad Portuaria de A Coruña ha recibido desde el principio a dichos participantes.

Mitad extranjeros

Navega el Camino está patrocinado por Repsol y Helly Hansen, más las colaboraciones de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (Anen), Puertos del Estado y el puerto francés de La Rochelle, entre otros. Su recorrido comprende en total algo más de un centenar de millas náuticas, a las cuales hay que añadir aproximadamente una docena de kilómetros a pie hasta alcanzar por fin la catedral de Santiago de Compostela.

Aproximadamente algo menos de medio centenar de peregrinos van embarcándose para conocer y compartir esta quinta edición. Su objetivo común consiste en intentar cruzar todo el litoral norte español a través de la realización de 16 etapas. El fundador y gerente de Marina Coruña precisa que «alcanzamos en esta convocatoria en torno a una docena de barcos, de los cuales cerca de la mitad corresponden a turistas náuticos internacionales, sobre todo procedentes de Francia. Nuestra iniciativa la continuamos contemplando a medio largo plazo».

Jesús González-Aller Lacalle añade que «debido a que la edición siguiente coincidirá con el Año Xacobeo, seremos todavía más ambiciosos, especialmente a la hora de potenciar la internacionalización de nuestra flota. Sin embargo, continuaremos dependiendo en buena medida de las implicaciones de las administraciones junto al resto de agentes sociales, tanto públicos como privados. En la evolución global durante estos cinco años, vemos que conseguimos triplicar el presupuesto y los participantes».

Un encuentro cultural y deportivo en el cual cada uno de los barcos participantes tiene la oportunidad de escoger el puerto de salida que mejor se adapta a sus necesidades. Aventura y diversión, todo en perfectas condiciones meteorológicas, y con una organización completa a cargo de un equipo de profesionales preocupados por cuidar cada detalle.

Patrimonio de la Humanidad

La flota comparte los valores que identifican la navegación a vela: amistad, excelencia, liderazgo, deporte, aventura, superación, sostenibilidad, medio ambiente y trabajo en equipo. Todo camino tiene un principio, y este está en el mar. Northmarinas se ocupa de poner a disposición de los participantes los medios humanos y materiales necesarios para organizar una navegación en grupo que contribuye a divulgar este peregrinaje por mar.

Cabe recordar que el Camino de Santiago figura como Primer Itinerario Cultural Europeo y, además, es Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, nos encontramos ante una de las vías más antiguas e igualmente principales de peregrinación a nivel mundial. De hecho, continúa en la actualidad congregando a decenas de miles de peregrinos procedentes de las más variadas naciones.

Un impacto de 170.000 euros

A partir del 2018 el evento experimentó un salto cualitativo y cuantitativo sin precedentes al incorporar La Rochelle como el puerto de reunión de su flota extranjera. Su comité organizador en la actualidad continúa plenamente volcado en su estrategia de crecimiento sostenido a partir de la incorporación progresiva de más dársenas internacionales, especialmente desde Gran Bretaña.

En relación a sus grandes cifras de referencia, la organización informa que está integrada por más de una decena de personas, al tiempo que calcula un gasto medio aproximado en torno a los 180 euros diarios con motivo de la celebración de cada una de estas citas, cuya periodicidad es anual. Todo ello representa que su impacto económico y social total se acerque a los 173.000 euros.

Llegada a Galicia

A continuación del puerto de Hondarribia, fue el turno de la singladura desde Bermeo hasta Bilbao, en el País Vasco. En cuanto a Cantabria, los puertos elegidos han sido Laredo, Santander y Lastres, mientras que en el Principado de Asturias las salidas y llegadas han correspondido a Gijón y Cudillero. Esta expedición marítima avanza ya sobre las aguas de nuestra comunidad autónoma a partir del viernes 21, visitando Burela, Viveiro, Cedeira, Marina Coruña, Camariñas, Muros, A Pobra do Caramiñal y Vilagarcía de Arousa. Están dispuestas además otras seis jornadas específicas dedicadas al descanso de sus participantes.

La Xunta de Galicia, la Catedral de Santiago y el Instituto Marítimo Español (IME) acompañan igualmente a estos peregrinos marítimos, quienes desean demostrar una vez más que la navegación conforma una actividad segura, y que se practica y disfruta asumiendo unos riesgos mínimos. Las distintas tripulaciones conviven a lo largo de estas dos semanas compartiendo los espacios de cada una de sus embarcaciones.

Sin actos sociales

A partir de los protocolos y recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad, la convocatoria actual prescinde de los actos sociales. El comité organizador ha reinventado, por lo tanto, las formas de comunicar a los peregrinos la cultura y la gastronomía de estas localidades por las que transcurre la iniciativa. El gerente de Northmarinas y también coordinador, Federico Fernández-Trapa, explica que «más que nunca continuamos impulsando el espíritu de la náutica de recreo y fortaleciendo los cumplimientos de los requisitos tanto sanitarios como de seguridad en nuestras embarcaciones. Por último, limitamos sensiblemente el número de participantes».

En resumen, se trata de una combinación muy ajustada de rutas costeras atractivas sobre el litoral del norte de España. Conviene destacar el recorrido final a pie por el Camino Inglés, Monte do Gozo y ya los últimos kilómetros hasta llegar a la catedral de Santiago, cuya fecha prevista es el próximo sábado 29 de agosto. En cada una de las marinas anteriormente mencionadas, y siempre que cumplan los requisitos exigidos, los navegantes pueden recoger sus credenciales de peregrinos, válidas para obtener su ansiada Compostela.