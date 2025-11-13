El comisario de Pesca avanza que las restricciones de la UE al palangre podrían terminar en el 2026

El comisario de Pesca, Costas Kadis (izquierda), frente al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro y el eurodiputado Nicolás González Casares

El comisario de Pesca, el griego Costas Kadis, ha transmitido este jueves a José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, un horizonte positivo para la pesca con palangre, vetada por la Comisión Europea en casi un centenar de zonas pesqueras del Atlántico. En la reunión con el líder de los socialistas gallegos, Kadis ha explicado que las instituciones europeas tienen datos científicos sobre la mesa que avalarían la posición defendida por España de que el palangre no daña el suelo marino, como sí argumentaba la propia Comisión para implantar ese veto.

«A perspectiva que nos deu [el comisario] é curiosamente positiva para o ano 2026, o palangre podería saír fóra desa lista de prohibicións», ha explicado Besteiro al término de la reunión, que ha definido como «extraordinariamente positiva». La prohibición de utilizar el palangre en la pesca emitida por Bruselas fue avalada en junio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recurrida después por el Gobierno de España y por la Xunta, que coincidieron en que el veto era injusto y rompía con el principio de proporcionalidad al determinar las 87 zonas afectadas por la restricción.

Según le ha explicado Kadis a Besteiro, la propia Comisión Europea ha enviado ya los datos que avalarían la inocuidad del palangre al ICES, un comité de expertos en materia marítima que ahora deberá revisar esas conclusiones científicas y emitir un informe para que las instituciones europeas puedan levantar el veto, una situación que podría darse, según avanzó el comisario de Pesca, a lo largo del próximo año.

El líder de los socialistas gallegos acudió al encuentro con Kadis para trasladarle la preocupación del sector pesquero sobre esta cuestión, pero también ha abordado con el comisario griego el tijeretazo que la Comisión Europea ha dado a los fondos destinados a la pesca en el marco presupuestario para los años 2028-2034. «É unha decisión drástica que nos parece inadmisible», ha lamentado, tras considerar insuficiente la propuesta de la Comisión de destinar, a parte de los fondos específicos, un 10 % de los planes nacionales a la pesca y al agro.

Según ha explicado Besteiro, el comisario de Pesca «é partidario de que se admita un aumento» presupuestario, pero reconoce que la posición actual de la Comisión, ha apuntado, es la «recentralización del fondo de pesca» para que sean los Estados, sin partidas estrictamente destinadas a las regiones, los que decidan cómo repartir el dinero.