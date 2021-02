Cien empresas de la pesca y la acuicultura piden ERTE en Galicia

0

redacción / la voz 26/04/2020 19:07 h

Veinticinco solicitudes de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido presentadas en los últimos días por empresas gallegas de la pesca y la acuicultura. A las puertas de la séptima semana del estado de alarma, a la Consellería de Economía, Emprego e Industria han llegado en total 104 expedientes que cambian la vida de 360 trabajadores del mar, la mayoría de la provincia de A Coruña.

Representan el 0,29 %, de los 35.024 registrados en Galicia y el 0,16 % de los 224.636 afectados, según los datos oficiales. En el ámbito de la pesca y la acuicultura, en la demarcación coruñesa suman 68 expedientes de suspensión temporal de los contratos de 279 asalariados. Hasta este viernes, en la provincia de Pontevedra se habían presentado 34 solicitudes de ERTE que modifican la situación laboral de 71 empleados. Y en la de Lugo solo han optado por esa medida 2 empresas, con 10 personas en plantilla.

Todos los casos, precisan fuentes de la consellería, corresponden a firmas de la pesca o la acuicultura y a personal contratado por cuenta ajena. No se incluyen la industria transformadora ni la distribución, únicamente el sector primario.

Economía no desglosa cuántos se han acogido a la causa de fuerza mayor provocada por la crisis de la pandemia ni cuántos responden a razones económicas que hayan supuesto una caída del 75 % de los ingresos. Tampoco detalla cuántos han sido aceptados, aunque fuentes del sector cerquero indicaban días atrás que a varios armadores de esa flota se los habían rechazado.

Desde la Consellería do Mar aclaraban la semana pasada que había peticiones por causa de fuerza mayor y por motivos económicos. En respuestas a preguntas de La Voz, Rosa Quintana, titular de ese departamento, confirmaba que algunos habían salido adelante, pero otros no habían prosperado. Para quienes aleguen causas de fuerza mayor, la conselleira recomendaba «fixarse moi ben na xustificación, pois esta debe ir fundamentalmente na liña da imposibilidade de aplicar as medidas a illamento ou de cumprir a distancia de seguridade que se debe gardar nos diferentes tipos de flota».