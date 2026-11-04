La mayor isla del Miño en la frontera sale a la venta por seis millones de euros

La extensón alcanza una superficie total de unas 50 hectáreas. GOOGLE EARTH

Fue tierra de maíz y vacas, paso de contrabandistas y escenario de proyectos para construir un campo de golf, un complejo hotelero o un parque temático. Ahora, A Boega tiene precio: seis millones de euros. La mayor isla del tramo internacional del Miño, situada en territorio portugués y frente a Goián, se ofrece en Private Islands Online y JamesEdition. Después de décadas de planes para transformarla, los anuncios de venta destacan su paisaje natural y su aislamiento.

Private Islands Online, especializado en la compraventa de islas, la presenta como una propiedad disponible, sin edificaciones ni infraestructuras y accesible únicamente en barco o helicóptero. El portal propone posibles destinos como una residencia privada, cabañas autónomas o un refugio natural. Son sugerencias comerciales: la ficha no acredita autorizaciones para esos usos. En JamesEdition la comercializa Vladi Private Islands, también por seis millones. El anuncio destaca su pasado agrícola y ganadero y afirma que dispone de un pedido de información previa —PIP, por sus siglas portuguesas— aprobado sobre la viabilidad de proyectos agrícolas. Esa referencia no equivale a una autorización para desarrollar el parque temático. La ficha figura publicada desde el 25 de noviembre del 2025.

Las ofertas describen una superficie de unas 41 hectáreas, frente a las 50 que recogía la presentación de Porto Boega. Ninguna menciona aquel complejo de ocio ni explica su situación actual. Hace casi tres años, el escaparate de la isla era otro: la feria internacional de atracciones de Orlando. En noviembre del 2023 se dio a conocer allí Porto Boega, promovido por Blue Crow Capital con Storyland Studios. El anuncio planteaba un resort con parque temático, tiendas, restauración y entretenimiento inspirado en la historia y la cultura de Portugal.

Imagen colgada en la web que promovía su uso como parque temático Storyland Studios

El alcalde de Vila Nova de Cerveira, Rui Teixeira, confirmó entonces a La Voz que había recibido a los promotores y consideraba la propuesta «posible y viable». Recordó, no obstante, que cualquier intervención necesitaba las correspondientes autorizaciones municipales y ministeriales.

En la ribera gallega, el anuncio provocó el rechazo de los alcaldes de Tomiño y Tui, los pescadores del Miño y la Asociación Naturalista do Baixo Miño. Las críticas se centraron en la sensibilidad ambiental del enclave y en el modelo turístico propuesto. Anabam anunció que combatiría el proyecto y recordó su oposición al campo de golf planteado en la misma isla en 1993.

Las ambiciones turísticas habían llegado después de una larga etapa agrícola. Hasta 1978, A Boega perteneció a los Fonseca, una familia portuguesa radicada en Brasil, y estuvo dedicada al maíz y al ganado vacuno de leche. El empresario Flavio Amorín adquirió después la isla y proyectó un campo de golf, para el que contactó con el diseñador estadounidense Robert Trent Jones. No llegó a materializarse. En el 2007, el grupo español Artagón anunció otro complejo con hotel, golf, alojamientos de lujo y puerto deportivo. Quería incluso rebautizarla como Isla Artagón. Tampoco prosperó.

En el 2023, se identificaba a Blue Crow Capital como propietaria tras la compra a Gondarém-Sociedade de Investimentos. Las ofertas actuales no precisan quién vende. Storyland mantiene accesible la presentación de Porto Brega, pero esa página tampoco aclara el estado del proyecto. Mientras, A Boega vuelve a buscar su futuro en un anuncio: seis millones por una isla entre Loivo y Gondarém, con Galicia a la vista.