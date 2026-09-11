Encalla en Caminha una lancha de 1.200 caballos asociada al narcotráfico

La lancha rápida apareció encallada esta madrugada en la playa de Moledo, en Caminha. Radio Vale do Minho

Cuatro motores de 300 caballos y una potencia conjunta de 1.200. Una lancha rápida del tipo que la Policía Marítima portuguesa asocia habitualmente al tráfico de drogas encalló esta madrugada en la playa de Moledo, en Caminha, a escasa distancia de la desembocadura del Miño. La embarcación no llevaba estupefacientes a bordo y carece de registro. El hallazgo se produce solo cinco semanas después de que otra lancha rápida protagonizase un episodio insólito en Lanhelas, también en Caminha, cuando quedó atrapada en el semirremolque de un camión durante una maniobra para botarla al río.

El aviso sobre la embarcación de Moledo fue dado alrededor de la medianoche por particulares. El capitán del puerto y comandante de la Policía Marítima de Caminha, Fernando Pereira, confirmó a la agencia lusa que «la embarcación no transportaba estupefacientes». La lancha quedó bajo custodia del comando local de la Policía Marítima y el expediente fue remitido a la Policía Judicial portuguesa. Fernando Pereira confirmó además que la embarcación «no tiene registro» y es de un tipo «típicamente asociado al tráfico de estupefacientes».

Según las primeras pesquisas, la lancha está equipada con cuatro motores Yamaha F300 V6 4.2L, cada uno con una potencia de 300 caballos, lo que eleva el conjunto hasta los 1.200 caballos. Las autoridades tratan de esclarecer su procedencia y las circunstancias que llevaron a la embarcación hasta el arenal de Moledo.

Los cuatro motores de 300 caballos que equipan la embarcación, con una potencia conjunta de 1.200. Radio Vale do Minho

El hallazgo tiene un precedente muy reciente en el mismo municipio portugués. El pasado 4 de agosto, un camión TIR con una embarcación rápida en el semirremolque quedó parcialmente metido en las aguas del Miño en una rampa de Lanhelas. La operación tenía como objetivo botar la lancha al río, pero una avería frustró la maniobra y la embarcación no llegó siquiera a salir a navegar.

El vehículo y la lancha quedaron entonces abandonados en un escenario que llamó especialmente la atención por las dimensiones de la embarcación y la operación necesaria para introducirla en el Miño. Aquel caso quedó también bajo investigación de las autoridades portuguesas.

Cinco semanas después, Caminha vuelve a registrar la aparición de una embarcación rápida de gran potencia, aunque esta vez en un escenario diferente. La de agosto fue localizada en Lanhelas, en la ribera portuguesa del Miño; la de esta madrugada terminó encallada en Moledo, ya en la costa atlántica. Por el momento no consta que exista relación entre ambos episodios.

La Policía Marítima trabaja ahora con el Concello de Caminha para sacar la embarcación de la playa. Fernando Pereira señaló que se están realizando «esfuerzos, junto con el gobierno de Caminha, para retirar la lancha rápida del arenal», mientras la Policía Judicial continúa con las pesquisas.