El Gobierno aprueba el nombramiento de presidente y consejeros de la comisión de investigación de accidentes

Marta Fernández | EUROPAPRESS

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento del presidente y de los consejeros de la nueva comisión de investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que empezará a operar este mismo mes y se encargará de las investigaciones que ya se encuentren en curso, según ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Como ya se había adelantado a finales de junio, el presidente del organismo será el capitán marítimo Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra, mientras que los consejeros serán Jorge Navacerrada Álvarez y José Antonio Pañero Huerga como expertos ferroviarios, Verónica Elvira Olalla y María Teresa Lumbreras Encinas como expertas en el ámbito aéreo y Nuria Obiols Vives y Juan Andrés Pérez Pérez como expertos marítimos.

«Son expertos todos ellos de reconocido prestigio y que tienen una acreditada cualificación profesional en el campo de la seguridad del transporte», ha destacado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien ha señalado que esta propuesta de candidatos cuenta con el respaldo del Congreso de los Diputados a través de la Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha explicado que la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil tiene como función «mejorar la seguridad mediante la prevención de futuros accidentes e incidentes».

Además, se encargará de realizar las investigaciones técnicas para determinar sus causas, así como de formular recomendaciones de seguridad y de señalar las medidas correctivas pertinentes, complementan fuentes del Ministerio de Transportes.

«Se trata de un organismo independiente que comenzará a funcionar este mismo mes de julio y que asumirá las investigaciones ya en curso», informa Saiz.

Anteriormente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya había adelantado que esta nueva comisión de investigación se constituiría este martes en Consejo de Ministros, con la misión de investigar accidentes como el de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas.

«Una vez pasado el filtro de todos los consejeros y del presidente, el día 7 de julio llevaremos a Consejo de Ministros su constitución», avanzaba Puente, quien resaltaba que los consejeros que conformarán el organismo han sido avalados de manera «unánime» por el Parlamento, incluso en una situación «en la que se dice que no se avanza y que no se pueden conseguir cosas».

La autoridad unifica y sustituye a las tres comisiones existentes en el ámbito del Ministerio -la CIAF (ferroviaria), la Ciaim (marítima) y la Ciaiac (aviación)-, con el objetivo de reforzar su independencia y su autonomía técnica y funcional.

Desde el Departamento liderado por Puente indican que los expertos en sector ferroviario lo son en los ámbitos del diseño, construcción y mantenimiento de material rodante, infraestructuras ferroviarias, explotación de los servicios ferroviarios y seguridad en la circulación.

Por su parte, los dos consejeros expertos en el sector marítimo están especializados en los ámbitos del diseño, construcción y mantenimiento de buques, marina mercante, actividades náutico-pesqueras, infraestructuras portuarias y seguridad operacional, mientras que los dos del sector aéreo son expertos en el diseño, construcción y mantenimiento de aeronaves y su operación, servicios de navegación aérea, infraestructuras aeroportuarias, explotación de servicios aéreos y seguridad operacional.