La nueva autoridad de investigación de accidentes se constituirá el 7 de julio

SERGIO PÉREZ | EFE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este jueves en el Congreso que la nueva comisión de investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil se constituirá el próximo 7 de julio en Consejo de Ministros.

La constitución de este nuevo organismo que investigará accidentes como el de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, o el naufragio del Villa de Pitanxo, en el que perdieron la vida 21 personas, se realizará después de que la Comisión de Transportes del Congreso diese este miércoles su visto bueno al consejero que quedaba pendiente para cerrar el consejo de esta autoridad.

El consejero respaldado por la Comisión de Transportes, José Antonio Pañero, ocupará el puesto que fue denegado por la misma comisión a otro candidato propuesto por el Gobierno, Adolfo Moreno, por el papel que había tenido en el accidente de Angrois en 2013.

Así las cosas, el presidente del organismo será el capitán marítimo Gonzalo Julián Guillén Espejo y los consejeros serán Jorge Navacerrada y José Antonio Pañero como expertos ferroviarios; Verónica Elvira Olalla y María Teresa Lumbreras como expertas en aviación; y Nuria Obiols y Juan Andrés Pérez como expertos marítimos.

Respaldo a los candidatos

«Una vez pasado el filtro de todos los consejeros y del presidente el día 7 de julio llevaremos a Consejo de Ministros su constitución», ha avanzado Puente, que ha incidido en que los consejeros que conformarán el organismo han sido avalados de manera «unánime» por el Parlamento incluso en una situación «en la que se dice que no se avanza y que no se pueden conseguir cosas».

La nueva autoridad asumirá la investigación de accidentes como por ejemplo el de Adamuz y otros que cuyas investigaciones están en este momento en curso, según ha explicado el ministro, quien ha enfatizado la importancia de contar con un organismo independiente para estas investigaciones.