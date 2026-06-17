La Xunta nombra a Alfonso Villar, ex conselleiro de mar, como vocal del consejo del Puerto de Ferrol

Villares, en la celebración del quince aniversario del HULA Pablo Fernández

El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este miércoles 17 de junio publica el nombramiento del delegado de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, como vocal en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

El exconselleiro de Mar coge el relevo de su antecesor en el cargo como representante del Ejecutivo gallego en Lugo, Javier Arias, cuyo cese también publica el DOG.

Villares tomó posesión de su cargo como delegado de la Xunta en Lugo el pasado 2 de junio, sustituyendo a Arias, que llevaba seis años como rostro de la Xunta en la provincia de Lugo.

El político que también fue alcalde de Cervo regresó a la política tras archivarse la causa abierta contra él a raíz de una denuncia por una supuesta agresión sexual.