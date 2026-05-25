Gonzalo Guillén, capitán marítimo de A Coruña, candidato a presidir la autoridad que investigará accidentes de aviones, barcos y trenes

Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra, capitán marítimo de A Coruña desde el 2020, propuesto para presidir la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroriarios, Marítimos y de Aviación Civil. (Foto extraída de un tuit de Salvamento Marítimo publicado en marzo del 2024).

A principios de octubre del 2020, el ingeniero naval y oceánico Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra fue designado capitán marítimo de A Coruña, cargo en el que continúa en la actualidad. Como candidato del Gobierno a presidir la nueva autoridad independiente que investigará accidentes de aviones, barcos y trenes, este martes, 26 de mayo, comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados. Óscar Puente, ministro de Transportes, lo ha propuesto para encabezar la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil.

Gonzalo Guillén responderá a las preguntas de los grupos parlamentarios, igual que los otros seis consejeros propuestos por el Ejecutivo. Entre ellos, Juan Andrés Pérez Pérez, capitán marítimo de Vilagarcía de Arousa, candidato a una de las vocalías del ámbito marítimo, junto a Nuria Obiols Vives, directora de operaciones portuarias del Puerto de Tarragona. Como especialistas en aviación, comparecerán la actual subdirectora general de transporte aéreo, Verónica Elvira Olalla, y la capitana en Iberia María Teresa Lumbreras Encinas. Y en el campo del sector ferroviario, el Gobierno ha postulado a Adolfo Moreno Díaz, asesor en seguridad ferroviaria y formaba parte como vocal en la comisión de investigación de accidentes de trenes; y Jorge Navacerrada Álvarez, experto en infraestructuras.

Avanza el organismo que se ocupará de los siniestros de los que hasta ahora se encargan tres entidades: la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Según la ley que regula la nueva autoridad independiente, Gonzalo Guillén la presidirá si los diputados de Transportes lo respaldan por mayoría absoluta en la primera votación, bastando la simple en la segunda. Si los grupos parlamentarios presentan objecciones sobre alguno de los vocales, se votarían. De resultar elegidos, su mandato se prolongaría un máximo de seis años.