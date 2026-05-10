Juzgarán en Pontevedra a 17 acusados de legalizar embarcaciones con documentación falsa

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en una imagen de archivo. CAPOTILLO

La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá la próxima semana el juicio contra 17 personas por su presunta colaboración para legalizar embarcaciones con documentación falsa. Según el escrito de Fiscalía, los hechos se habrían producido, al menos, desde 2013 hasta 2021, cuando el principal acusado, que contaba con un astillero en Bueu para la construcción de embarcaciones, habría emitido declaraciones de conformidad de lanchas que habría simulado construir.

De esta forma, el hombre, a cambio de un precio, habría elaborado documentación para personas que, siendo titulares de una embarcación de la tercera lista —reservada a la pesca— pretendían también tener una matricula de la séptima —de recreo—. Según la Fiscalía, quienes acudían al principal procesado serían plenamente conscientes de la ilegalidad del procedimiento y de que un barco no puede tener, al mismo tiempo, dos matrículas diferentes.

Al empresario también habría recurrido propietarios de embarcaciones que carecerían de documentación para que elaborase la necesaria con el objetivo de poder registrarlas y matricularlas. Fiscalía apunta que, en este supuesto, no se acreditó que eran conocedoras de la ilegalidad de este procedimiento.

Asimismo, entre el 2016 y el 2020, varios profesionales del sector de la náutica o que se dedicaban de forma habitual a la compraventa de embarcaciones, habrían pedido y obtenido la inscripción y matriculación de lanchas que carecían documentos. Después, las entregaban a sus clientes, que supuestamente serían conscientes de la ilegalidad del procedimiento.

Para todo ello, el principal procesado habría hecho facturas en las que reflejaría una venta (inexistente) al cliente de una embarcación que habría simulado construir en su astillero. Después, añade la Fiscalía, presentaría la solicitud de inscripción ante la Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa, acompañada de una factura, la declaración de conformidad y un manual de la embarcación con sus características técnicas.

Con todos esos documentos, el hombre conseguía la inscripción y la matricula del barco que, posteriormente, enviaba a las personas que le habían pagado por ello. El ministerio público pide para el principal acusado una pena de seis años de prisión y para el resto de procesados penas de entre dos y tres años de cárcel.