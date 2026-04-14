Transportes admite dificultades para encontrar al presidente del órgano que investigará accidentes marítimos, aéreos y ferroviarios

Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está estudiando prorrogar el plazo que se dio inicialmente para encontrar a la persona que se hará cargo de la nueva autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

El ministro del ramo, Óscar Puente, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que «no está siendo fácil» encontrar a un candidato, debido al contexto de la investigación actualmente en marcha por el accidente de Adamuz (Córdoba). «El contexto actual no es fácil, ya que hay una investigación en marcha y, cada día desde que se produjo el accidente, la presión sobre la investigación o, a veces, desde la propia investigación es inmensa, por lo que encontrar a una persona que quiera hacerse cargo de esto no es fácil. Nos estamos encontrando con dificultades», ha argumentado.

Por todo ello, el Ministerio está estudiando dotarse de un mayor plazo de tiempo para intentar dar con el perfil y la persona adecuada para el cargo. «Estamos tratando de buscar un perfil eminentemente técnico, por encima de cualquier otra consideración, e indudablemente en el contexto actual nos gustaría que esta persona estuviera vinculada al ámbito ferroviario, aunque la Autoridad también se ocupará de los ámbitos aéreos y terrestres», ha añadido.