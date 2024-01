Manifestación en defensa del futuro del mar en Santiago

Manifestación en Santiago en defensa del mar gallego XOÁN A. SOLER Manifestación en Santiago en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Manifestación en Santiago en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Manifestación en Santiago en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Manifestación en Santiago en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Manifestación en Santiago en defensa del mar gallego Xoán A. Soler La líder del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón (de violeta en el centro), llevaba una de las pancartas junto a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (de rojo) y el diputado en el Congreso Néstor Rego (derecha), en la manifestación en defensa del mar gallego Xoán A. Soler El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, lleva una pancarta en la manifestación en Santiago en defensa del mar gallego. En la imagen, de izquierda a derecha: la exministra Elena Espinosa, el diputado vigués David Regades, Besteiro, Patricia Iglesias (candidata por la provincia de A Coruña), Valentín González Formoso (presidente de la Deputación de A Coruña) y Lara Méndez, candidata por Lugo y exalcaldesa de la ciudad Xoán A. Soler La candidata a la Presidencia de la Xunta por Sumar, Marta Lois (de rojo, a la izquierda), llevaba una pancarta junto a la líder estatal del partido y ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz (de blanco) en la manifestación en defensa del mar gallego Xoán A. Soler La exministra de Igualdad Irene Montero encabezó la pancarta de Podemos, en la que también estaba la candidata del partido a la Presidencia de la Xunta, Isabel Faraldo (de chaquetón blanco) en la manifestación en Santiago en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Manifestación en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Manifestación en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Manifestación en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Manifestación en Santiago en defensa del mar gallego Xoán A. Soler La candidata de Sumar a la Presencia de la Xunta, Marta Lois (con abrigo rojo), posa junto a la líder de su partido y vicepresidenta del Gobierno, la ferrolana Yolanda Díaz, ante la estatua que recuerda a las dos Marías, todo dentro de la manifestación en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Manifestación en Santiago en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Martiño Noriega, portavoz de Anova, en la manifestación en Santiago en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Manifestación en Santiago en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Manifestación en Santiago en defensa del mar gallego Xoán A. Soler Manifestación en Santiago en defensa del mar gallego Xoán A. Soler El marinero e influencer Rogelio Santos (derecha), durante la manifestación en defensa del mar gallego XOAN A. SOLER La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, charlando con el exdiputado Camilo Nogueira XOAN A. SOLER

Miles de personas tomaron las calles de Santiago y se acercaron hasta la praza do Obradoiro, sin alcanzar a llenarla, en la convocatoria «en defensa del futuro del mar», promovida por más de un centenar de colectivos ecologistas y de agrupaciones del sector de las rías gallegas tras el vertido de pélets. La manifestación partió de la Alameda con treinta minutos de retraso respecto a la hora de salida y dos horas después, pasadas las 14 horas, se dio por concluida con la lectura de un manifiesto consensuado por todos los colectivos. Los convocantes aseguran que han acudido unas 20.000 personas, cifra que según la Delegación del Gobierno se queda en unos 7.500. La Policía Local calcula que la ocupación de la plaza ha estado entre el 70 y el 75 %. El Obradoiro lleno supone unas 15.000 personas.

Rogelio Santos, presidente de Plademar Muros-Noia, una de las organizaciones convocantes, señaló que el objetivo de la manifestación es proteger el mar y buscar soluciones a los problemas de la contaminación, ahora evidenciados con el vertido de pélets. «Seguiremos defendiendo nuestro mar, gobierne quien gobierne», reivindicó minutos antes de iniciar la marcha.

Numerosos líderes políticos se sumaron a esta manifestación, entre ellos, la portavoz nacional del BNG y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón; el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro; la candidata de Sumar, Marta Lois; la líder de Sumar, Yolanda Díaz; la exministra de Podemos Irene Montero, o Isabel Faraldo, candidata del partido morado a los comicios del 18F. Y todos ellos aprovecharon la convocatoria para cuestionar al gobierno de Alfonso Rueda, que no acudió a la convocatoria, y también para lanzar sus propuestas electorales para el sector del mar.

Minutos antes de que la cabecera de la manifestación iniciase su recorrido desde la Alameda compostelana, Ana Pontón señaló que con esta convocatoria «a xente do mar está rebelándose e mostrando a súa indignación ante tanta mentira e desprotección». También acusó al gobierno popular de «repetir ante esta catástrofe da marea plástica o mesmo modus operandi do Prestige: ocultación, mentira e falta de respecto á intelixencia dos galegos e as galegas». Aludiendo directamente al próximo 18F, Pontón dijo de sí misma que quería «ser a presidenta que lle diga a verdade aos galegos e galegas, que se poña ao fronte cando hai unha crise e que traballe para protexer o noso mar». Entre sus propuestas de gobierno, anunció la reclamación de «todas as competencias en materia de loita contra a contaminación mariña e de salvamento marítimo, e poñer en marcha un plan de rexeneración e recuperación das nosas rías».

José Ramón Gómez Besteiro, el candidato socialista, defendió su participación en la convocatoria: «Os socialistas de Galicia acudimos á chamada da xente para limpar este mar, limpalo de pélets, pero sobre todo da contaminación e as mentiras as que nos someteu nas últimas semanas o Partido Popular». «Acudimos de forma honesta, traballadora e activa para loitar por unha Galiza limpa, por un mar azul limpo de pélets e de plásticos, limpo de mentiras», añadió.

Marta Lois, la líder de Sumar Galicia, que estuvo acompañada de Yolanda Díaz -que evitó hacer declaraciones-, consideró la manifestación «unha convocatoria pola dignidade, un grito de protesta polas mentiras, a falta de xestión e a incompetencia política do señor Rueda».Ante la inminencia del 18F se mostró confiada en que se produzca «un cambio histórico no noso país» y entre las propuestas de Sumar destacó «o cumprimento do compromiso do saneamento das rías para que as condicións laborais do mar sexan dignas».

Isabel Faraldo, la apuesta de Podemos para las elecciones gallegas, participó con Irene Montero en la concentración. Faraldo recordó que su partido pidió la dimisión del conselleiro do Mar, Alfonso Villares «pola súa incompetencia neste desastre» y anunció que se personarán en una denuncia por considerar lo ocurrido un atentado contra la salud pública. Irene Montero, por su parte, señaló que «mientras la sociedad gallega pide Nunca Máis, el PP está otra vez con la manipulación y con un desastre de gestión que está más preocupado por protegerse que de proteger la costa de Galicia».

Paralelamente, el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, criticó a la oposición gallega, a la que acusó de continuar este domingo en Santiago sembrando «bulos» que afectan al sector pesquero. «Aí está o nacionalismo hoxe en Santiago levantando bulos e falando mal do noso mar», dijo Rueda sobre la presencia de cargos del BNG en la manifestación de Santiago, y lo hacen «coa colaboración dos seus maiores socios, o Partido Socialista de Galicia, o máis servil a Ferraz de España». Ya en referencia a la manifestación, en su discurso en Ourense, el candidato quiso hacer un resarcimiento al sector del mar, y pidió a los asistentes, en tono irónico, que hagan el «enorme sacrificio» de seguir disfrutando del «mejor pescado y marisco del mundo, que se puede comer como siempre». Lamentó además que el Gobierno no bajase el IVA de ese producto y de la carne, a pesar de que durante los últimos años se ha reducido su consumo: «¿Por qué se empeñan en maltratar a un sector tan importante?», se preguntó.

Tras el recorrido por las calles de Santiago, y con la lluvia haciendo acto de presencia, la convocatoria concluyó con música y la lectura del manifiesto oficial en el que se denunció «a indefensión do noso litoral e do noso mar» al señalar que «este Prestige de guante blanco cuxos efectos nocivos perdurarán décadas no medio, amosa o fracaso de todo o que se aprendeu hai 20 anos, o fracaso dos sistemas operativos de seguridade marítima, tanto do Salvamento Marítimo dependente do Estado Español como do Servizo de Gardacostas dependente da Xunta de Galicia». «O noso mar precisa dunha xestión profesional, coordinada e transparente. Unha maior fiscalización e control no mar dos buques que pasan polo dispositivo de separación do tráfico de Fisterra», reclamaron los colectivos en su manifiesto. «Estamos aquí para reclamar á Xunta e ao Estado coordinación para actuar, transparencia na información, a retirada dos sacos de pélets no mar e a achega de medios para apañalos na costa».

Los colectivos convocantes lanzaron un mensaje más allá de la crisis de los pélets al afirmar en el manifiesto de la convocatoria que «antes de que chegase a marea de pélets, o noso mar xa estaba danado, leva moitos anos enfermo, dixerindo toneladas de contaminación, augas residuais, verteduras da autoestrada mundial das mercadorías, que son os océanos. As nosas rías levan décadas soportando a falta de saneamento, a falta de regulación dos caudais dos ríos».