La eurodiputada Ana Miranda abordará el vertido de pélets con el comisario europeo de pesca, Virginijus Sinkevicius

La eurodiputada del BNG Ana Miranda.

La eurodiputada nacionalista Ana Miranda mantendrá este jueves una reunión con el responsable comunitario de pesca, Virginijus Sinkevicius, para analizar la situación del vertido de pélets en la costa gallega, según avanzan fuentes del BNG. La reunión, a la que asistirá también la alcaldesa de Muros, María Lago (BNG), se celebrará a primera hora de la mañana, minutos antes de que se inicie el pleno en la Eurocámara donde se abordará un debate sobre la contaminación de microplásticos en los arenales de Galicia.

La inclusión de este asunto en el orden del día durante la conferencia de presidentes del pasado miércorles se produjo también a petición del Bloque, a través del grupo Verdes-Alianza Libre Europea. Miranda añade que «a alta preocupación que existe en Europa sobre este vertido fixo posible que fose aceptada a proposta do BNG» para incluir esta cuestión en el orden del día de la sesión plenaria de este jueves.

El Parlamento Europeo debatirá en pleno el vertido de pélets en el litoral gallego M. Varela

En el pleno de ayer, representantes de cinco grupos parlamentarios, convocados por la eurodiputada, mostraron pancartas de solidaridad con Galicia a raíz del vertido de pélets y denunciaron la «contaminación» de las costa gallega. «Pedimos a inclusión do transporte marítimo no aumento dos controis estritos no transporte de pélets para evitar perdas accidentais, xa que o transporte marítimo é unha forma importante e transporte de pelets de plástico», expuso Miranda, que desde su grupo parlamentario presentó varias enmiendas al informe sobre microplásticos que se debate en la Comisión de Medioambiente. El ponente de dicho informe, Joao Albuquerque, participó en la protesta.

La normativa europea referente al traslado de microplásticos se debate actualmente en dos comisiones: en la de Medio Ambiente y en la de Transporte. En la primera, se están tratando las pérdidas de microplásticos y a juicio de la eurodiputada nacionalista, debe incluir también el transporte marino. En la de transportes, según añade la eurodiputada, «existe a posibilidad de incluír tamén os pélets como substancia contaminante» en la nueva regulación de transporte marítimo.