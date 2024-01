Los medios de la Xunta han recogido 1.197 kilos de plásticos en las playas tras el vertido de pélets

Sandra Alonso

La vicepresidenta segunda y responsable de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, intervino esta mañana a petición propia en el Parlamento gallego para dar explicaciones sobre la gestión de la Xunta en la crisis medioambiental abierta por el vertido de pélets en el litoral gallego. La conselleira puso cifras a los residuos recogidos en las playas: 1.197 kilos, incluidos otros materiales plásticos, en 70,7 sacos (cada uno de 25 kilos). Además, indicó que el 90 % de las bolsas que contienen los granos de plástico siguen en el océano, por lo que insistió en extender el operativo de limpieza al mar.

El dispositivo que coordina dispone de unas 300 personas trabajando en 55 playas de 32 concellos, desde Nigrán hasta Ribadeo. Además, Vázquez anunció que el Gobierno gallego va a constituir un comité de expertos para vigilar los efectos de los pélets a largo plazo, si bien reiteró que no existen indicios de ecotoxicidad.

Lo hizo en la diputación permanente de la Cámara autonómica, el órgano que sustituye al pleno en períodos no hábiles y entre legislaturas. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lamentó que no fuese el presidente Alfonso Rueda quien diese hoy explicaciones, como solicitaron el jueves los nacionalistas con el voto a favor del PSdeG, pero que los populares rechazaron con su mayoría absoluta. «Estamos ante un desastre medioambiental no que Galiza soporta unha marea de plástico de 26 toneladas. Onde está o señor Rueda? Por que hoxe non está na Cámara dando explicacións?», cuestionó la líder del Bloque, que acusó al titular de la Xunta de «esconderse» ante la Cámara autonómica.

La candidata nacionalista a las elecciones gallegas subrayó que el Ejecutivo gallego y el PP volvieron a hacer uso del «manual do Prestige», con un «recital de mentiras», declaraciones «disparatadas» de miembros del Gobierno que «rozaron o ridículo» y una «confrontación inútil co Gobierno central». «Afortunadamente non estamos ante un Prestige», concedió Pontón, que lamentó el «pimpampún con Galiza» entre ambas administraciones, con las que se mostró crítica: «Os dous fracasaron e non souberon calibrar o alcance deste desastre».

El portavoz de pesca de los socialistas durante la última legislatura, Julio Torrado, consideró insuficientes las explicaciones de la conselleira, y señaló a la Xunta por «empezar a mentir moi pronto» durante esta crisis, algo que tachó de «indecente». «Deben dimitir ou ser cesados inmediatamente por ese señor que di que é presidente pero non fai nada», reclamó el diputado a Ángeles Vázquez y al titular de Mar, Alfonso Villares, a quien interpretó que le quedó «demasiado grande o posto dende o primeiro momento».

«Galicia ten demostrado en motias ocasión que é capaz de afrontar o problema», inició Torrado, «pero vostedes están provocando un caos». El parlamentario del PSdeG invitó al BNG a acordar conjuntamente una iniciativa para pedir la reprobación de ambos responsables autonómicos desde el Parlamento.

Vázquez reprocha la lentitud del Gobierno

La conselleira de Medio Ambiente lamentó que una «actuación rápida» por parte del Gobierno central el día 8, cuando Portugal comunicó a España la pérdida de contenedores del buque Toconao, podría haber evitado que los pélets llegasen a las playas «ou polo menos reducir a súa cantidade».

Vázquez recordó que los primeros avisos de residuos en la costa se produjeron el 13 de diciembre, momento en el que se informó al 112 de la recogida de varios sacos de plásticos entre Porto do Son y Corrubedo. La conselleira justificó que el dispositivo no se activó a partir de entonces porque el teléfono de emergencias recibe unas 1.500 llamadas anuales sobre la aparición de vertidos en la costa, y debido a que se desconocía aún el origen de los microplásticos: «Quen tiña que informar, non informou».

La vicepresidenta segunda insistió en que la primera comunicación oficial del Gobierno central con la Xunta no llegó hasta el 3 de enero, y que entre el 13 de diciembre y el 4 de enero solo se recibieron tres avisos por localización de plásticos en Ribeira, Muros y Porto do Son. «Non intenten ridiculizar o traballo porque está perfectamente medido. Puido haber fallos, pero moito máis polo outro lado que pola Xunta», reclamó a los diputados de la oposición. También pidió «respecto» para los trabajadores contratados por los concellos y por la Xunta. «Non hai traballadores de primeira e traballadores de segunda», al tiempo que apeló a que, si se detecta una mala actuación de algún operario, se ponga en conocimiento de la Consellería para abrirles expediente.

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, se mostró muy crítico con socialistas y nacionalistas por el uso electoral que, según observó, hacen de la crisis medioambiental. Estamos ante un «episodio de contaminación informativa», condenó, aprovechando para recordar el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno central a la ley del litoral autonómica que dotaba a Galicia de capacidad para gestionar su costa: «A competencia do mar é exclusiva do Estado, e a pode exercer dende o 8 de decembro». Lamentó también que el Gobierno central no actuase hasta que la Xunta activase el nivel dos del plan camgal: «Pero que broma é esta? Por que lle toman o pelo aos galegos?».