La vicepresidenta Ángeles Vázquez comparecerá en el Parlamento sobre el vertido de pélets

Votación en la diputación permanente para que intervenga la vicepresidenta segunda sobre el vertido de pélets. Xoán A. Soler

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, acudirá este viernes a la diputación permanente del Paramento para informar sobre la llegada de pélets a la costa gallega debido a la pérdida de carga del buque Toconao en Portugal.

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, informó sobre la comparecencia de Vázquez como coordinadora del operativo de la Xunta. Lo hará mañana para «dar coñecemento do que fixeron uns e o que non fixeron outros», indicó el diputado popular, que acusó a la oposición de manipular sobre el vertido y utilizarlo con fines electorales. «Pararon a pensar no custe reputacional para Galicia?», les cuestionó Pazos.

Tanto el portavoz socialista Luis Álvarez como la responsable de pesca del BNG, Rosana Pérez, coincidieron en que tendrán que conformarse con la intervención de la vicepresidenta segunda, después de que los nacionalistas solicitasen la del presidente gallego, Alfonso Rueda, que fue rechazada por el PP. «Como se di en xestión de crise: que vaia alguen de segundo nivel para que aguante os tortazos onde os haxa que aguantar», expuso Álvarez, que lamentó que Pazos comparase a quien encuentra un neumático en la playa con el hombre que recogió decenas de sacos de pélets a partir del pasado 13 de diciembre en Corrubedo. «Mentiron dicindo que non tiñan coñecemento dese feito», añadió el portavoz del PSdeG.

Pérez acusó a la vicepresidenta de haberse convertido en la «portavoz oficial da inacción dun Goberno ausente» ante lo que consideró la «crise ambiental máis grave en vinte anos». «Digan o que digan», se dirigió a los diputados populares.

El lunes a última hora de la tarde, Ángeles Vázquez envió un escrito al Parlamento para pedir su comparecencia a petición propia en la diputación permanente con ese asunto, lo que activó los mecanismos de este órgano que sustituye al pleno en períodos no hábiles y entre legislaturas. Los tres grupos votaron, por unanimidad, a favor de que la vicepresidenta dé explicaciones en la Cámara este viernes a partir de las 12.15 horas.