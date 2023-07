Arriban a la costa jaulas de besugo que Isidro de la Cal abandonó hace tres años en la ría de Sada

Una de las jaulas abandonadas en la ría ha varado en la playa de Veigue. Cedida

Un peligro para bañistas, embarcaciones y motos acuáticas en pleno verano. Más de 40 jaulas de piscifactoría abandonadas desde hace tres años en Lorbé, en la fértil y turística ría de Sada, han empezado a desprenderse y llegar a las playas cercanas, como ocurrió el pasado 26 de junio, cuando una de ellas arribó al arenal de Cirro, en Veigue. Estas megainstalaciones flotantes, donde se criaban besugos, pertenecían a la empresa de acuicultura Isidro 1952 (antes Isidro de la Cal), que quebró en el 2020. Retirar del mar estas toneladas de basura, que suponen un riesgo, especialmente en estas fechas estivales, parece no competer a nadie.

La ría sin barrer

Fuentes de la Consellería do Mar, que son conocedoras de que «na actualidade hai arredor de 40 gaiolas e non teñen actividade», aseguran que «as decisións a adoptar dependen do administrador concursal». Y éste, el responsable de Comercial de Cultivos Piscícolas de Galicia S. L., que pertenece al mismo grupo de empresas que Isidro 1952, reconoce que el proceso concursal aún no ha terminado y que no pueden hacer nada al respecto. «No tenemos capacidad económica para retirarlas; la concesión caducó, será la Xunta la que tendrá que hacerlo, imagino», afirma este economista, que no quiere ser citado. Uno por el otro y la ría sin barrer.

«Las jaulas están abandonadas desde hace, al menos, tres años. Son 30 jaulas de 25 metros de diámetro y unas 12 o 14 jaulas de 16 metros de diámetro, además de una batea que usábamos para guardar el alimento de los besugos, un generador, las redes y una lavadora industrial. Todo está en Lorbé», asegura Alfredo F. S., que trabajó durante 16 años para Isidro 1952 como buzo y patrón.

Sistema de anclaje a la deriva

Pero esta basura plastificada abandonada en la ría de Sada no se limita a las jaulas flotantes, porque cada una de ellas está anclada al fondo marino por un sistema de muertos, cadenas, cabos y boyas de considerable tamaño. «Esto es lo que se ha soltado en el caso de las jaulas que llegaron a las playas. Me hizo mucha gracia cuando leí que se había notificado el hecho a la empresa responsable si no existe», explica Alfredo.

Para retirar las más de 40 jaulas «habría que usar un barco o lancha para llevarlas a tierra, y allí personal con motosierras tendría que cortarlas y subirlas a camiones», añade. En el caso de querer extraer también todos los muertos, cadenas, cabos y boyas, «sería necesario utilizar un barco con grúa», afirma. Es una operación que supondría un alto desembolso económico al que no puede hacer frente al administrador concursal y que la Xunta ni se ha planteado.

CARLOS FERNANDEZ SOUSA

En enero del año 2020, la presidenta del comité de la empresa, Olga Rodríguez, de la CIG, denunció que Isidro 1952 ya no alimentaba a sus besugos y que estos se estaban muriendo y se comían unos a otros. De hecho, el buzo Alfredo fue uno de los últimos cuatro empleados de la compañía quebrada que se encargaron de vaciar las jaulas de peces. «Nosotros personalmente vaciamos las jaulas. Necesitábamos más personal, pero éramos solo cuatro trabajadores y un barco. Metimos los besugos en hielo y los enviamos para fabricar harina. Los barcos se vendieron y luego ya quedó todo abandonado. De eso hace ya tres años o más», sostiene este extrabajador.