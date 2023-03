Nuevo dardo del PSdeG al BNG por la eólica marina: «A súa coherencia neste tema está máis que en dúbida»

La diputada socialista Patricia Otero, en el Parlamento Cedida

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, abrió el pleno de esta semana en el Parlamento para pedir el apoyo de los tres grupos al sector ante la política pesquera «incoherente, incompleta, ineficaz, inxusta e inconexa» de la Comisión Europea. Reclamó crear «unha fronte común a nivel europeo fronte as pretensións da Comisión», recogidas en el plan de acción del horizonte 2030 de Bruselas que plantea nuevas restricciones a la pesca con decisiones que calificó de «arbitrarias e inxustificadas». Las portavoces del PSdeG y BNG coincidieron en defender al sector ante las propuestas de la Comisión, pero no tardaron en dirigir el debate hacia el futuro de la eólica marina, un asunto sobre el que ya chocaron ayer sus líderes en la Cámara.

«Nin a Unión Europea nin os partidos de ámbito estatal, PSOE e PP, protexen aos nosos mares de algo tan pouco beneficioso para o sector como a implantación da eólica mariña. Hai trabas a pescar en caladoiros tradicionais, pero portas abertas de par en par ás grandes eléctricas», reprochó la responsable de pesca nacionalista, Rosana Pérez. «Aquí dase unha incoherencia. Aínda non lle oímos a vostede definirse claramente ante a posible implantación da eólica mariña fronte as nosas costas», apremió a la titular de Mar, a quien también demandó que exigiese la retirada de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) aprobados por el Gobierno y a elaborar informes que demuestren «que a eólica non é compatible coa pesca».

La conselleira subrayó que el Xunta es «clara» en su postura sobre la creación de aerogeneradores frente al litoral gallego. «Non se pode dicir que non a eólica porque sí, ao contrario», le respondió. Aseguró así que la línea del Gobierno gallego fue siempre la misma, con la constitución en el 2021 de un observatorio sobre el impacto de la eólica marina en el sector y el apoyo que mostró en su momento el expresidente Alberto Núñez Feijoo, Alfonso Rueda y el vicepresidente primero, Francisco Conde. «Enerxía eólica si, pero cunha liña vermella: que non afecte a actividade pesqueira», resumió Quintana, que lamentó que las alegaciones presentadas a los POEM no fuesen atendidas por el Ministerio de Transición Ecológica, un rechazo que negó la portavoz de pesca del PSdeG, Patricia Otero.

La socialista enmendó a la conselleira argumentando que todas fueron aceptadas salvo la creación de la plataforma experimental en Punta Langosteira, que el observatorio había planteado para «estudar os impactos do desenvolvemento dos parques no medio mariño», explicó anteriormente Quintana. Pero la diputada del PSdeG dirigió su intervención hacia los escaños nacionalistas y su «falta de coherencia» en este debate. «Que é o que propoñen no BNG? Está moi ben vir a criticar aos outros grupos, pero a coherencia do Bloque neste tema está máis que en dúbida», argumentó Otero. Este lunes, el portavoz socialista en el Parlamento, Luis Álvarez, se expresó en la misma línea, recriminando al BNG que «defenda a lareira cando se cociña nunha vitrocerámica». «Non vexo ningunha alternativa real fiable no modelo enerxético que plantexa o Bloque», criticó en rueda de prensa.

Rosana Pérez recogió la alusión, y se limitó a responder en «vinte segundos». «A súa posición respecto a eólica mariña, e outras moitas cousas, xa a definiu onte o seu portavoz. Vostedes son de vitrocerámica, xa queda todo dito», zanjó. La diputada del BNG acusó a la Xunta de actuar «de noite» para las compañías eléctricas, favoreciendo la creación de los parques eólicos, e insistió de nuevo en que solicite la suspensión de los POEM.

Al debate que enfrentó a PSdeG y Bloque se unió la popular Teresa Egerique, que les señaló por «non poñerse de acordo» y «botarse a culpa uns aos outros». «Onte dicían que se confundían de inimigo [así le respondió la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a Luis Álvarez]. Eles tiñan un inimigo que é o PP. Agora os inimigos son eles en determinados temas, pero o BNG respalda ao PSOE no Goberno de España, e en todos os concellos e deputacións son os primeiros en unirse para gobernar», expuso.