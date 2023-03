Pontón rechaza compensaciones al sector pesquero por la eólica marina

Ana García

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó este lunes las ayudas al sector pesquero a las que se abrió este fin de semana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para compensar a los profesionales del mar que no puedan desarrollar su actividad debido a las instalaciones de eólica marina contempladas en los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM). «Non queren compensacións, o que quere a xente do mar é poder seguir pescando, que non se carguen un sector económico fundamental da nosa economía», reclamó.

En declaraciones a los medios en la presentación de la campaña de los nacionalistas con motivo del 8M, Pontón calificó de «temeridade» que el Gobierno central se sitúe «do lado das eléctricas» y «en contra do sector pesqueiro». Advirtió así de que Galicia no puede permitirse «seguir perdendo capacidade produtiva», avisando de que los polígonos de eólica marina previstos en la costa gallega «van ter unha afectación importante no sector», como ya reconoce el Ministerio, añadió.

Según la líder del BNG, los trabajadores del mar les han trasladado que estas zonas son «bancos pesqueiros de primeira magnitude» para el sector. «Canto emprego máis pode perderse na pesca?», se preguntó Pontón, que recordó que Galicia ya cuenta «con moita capacidade produtiva no ámbito eólico».

«Exportamos o 25 % da nosa electricidade e non pode ser que os intereses das eléctricas estean por riba de Galicia e que queiran non só encher Galicia de muiños en terra, senón tamén no mar. Era o que nos faltaba», lamentó.