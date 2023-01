La Xunta insiste en que la nueva ley para gestionar el litoral tendrá «seguridade xurídica»

XOÁN CRESPO | EUROPAPRESS

La normativa autonómica que prepara la Xunta para gestionar y ordenar su litoral, en fase de exposición pública hasta el viernes, contará con «seguridade xurídica» al estar amparada por la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El Gobierno gallego insistió varias veces esta semana en esa premisa, que sin embargo no comparte el Ejecutivo central al advertirle de que debe modificar antes el marco autonómico para darle encaje a la futura ley. El último miembro del gabinete de Alfonso Rueda en hacerlo fue la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que esta mañana envió el mensaje a distintos representantes del sector mar-industria en un encuentro organizado para analizar el anteproyecto de Lei de ordenación do litoral de Galicia.

La responsable autonómica destacó en el encuentro que uno de los objetivos de la norma es «aportar ao sector do mar a seguridade xurídica e as garantías de futuro que o Goberno central lle nega nos últimos anos». El último de ellos, y que más asperezas suscitó en San Caetano, se produjo este fin de semana en una entrevista radiofónica al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que comparó el texto con «casi una declaración de independencia». Al paso salieron ya el presidente Rueda, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, o el portavoz del PP en el Parlamento, Pedro Puy, que lamentaron estas declaraciones y reivindicaron la seguridad jurídica que presenta la futura norma que entrará próximamente en el Parlamento para su debate.

La intención del Gobierno gallego, con encuentros como el de esta mañana o el de Vázquez ayer con alcaldes de la costa, es añadir al texto nuevos elementos que lo enriquezcan. «Cando a Xunta quere ordear é porque o ten recoñecido a través do Estatuto e da Constitución. Este texto está moi traballado por grandes xuristas galegos, quen máis coñece o litoral. Tamén se presentou a distintos catedráticos de dereito constitucional e administrativo», respondió el lunes la titular de Medio Ambiente, que desea aprobar en la Cámara «unha lei moi participada».

«Acabaremos nos tribunais se o Estado pretende acabar nos tribunais»

Rosa Quintana, acompañada por otros responsables de la consellería y por Marta García, miembro del Observatorio do Litoral de Galicia y catedrática de la UDC, subrayó que normativas del Gobierno central aprobadas o en fase de hacerlo como la Ley de Cambio Climático, el reglamento general de costas o su plan de protección, buscan «expulsar toda presenza humana do litoral sen ter en conta a importancia socioeconómica que teñen en Galicia as instalacións asentadas en dominio público marítimo-terrestre». Criticó así las «interpretacións restritivas» desde Madrid que «están a poñer en perigo o futuro de importantes empresas que non poden desenvolver o seu labor afastadas da costa».

La conselleira argumenta que el Ejecutivo autonómico se ha visto obligado a legislar en esta área para regular los usos y actividades en su costa «de forma clara e adaptada ás súas singularidades», huyendo así de esas interpretaciones restrictivas a las que hacía alusión y rechazando los «numerosos obstáculos» de los últimos años por parte del Ejecutivo central. «Acabaremos nos tribunais se o Estado pretende acabar nos tribunais», advirtió Quintana ante el rechazo que, por ahora, muestra el Gobierno. Además, en respuesta a Hugo Morán, instó al secretario de Estado a que «recapacite», «lea a lei» y «vexa que está dentro da Constitución».