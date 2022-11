La conselleira de Medio Ambiente aclaró que no se trata de oponerse a las energías verdes, sino de regularlas para asegurarse de que el desarrollo de un sector no se hace a costa de otro, sino en paralelo. Se trata de demostrar que Galicia puede luchar contra el cambio climático sin tener que echar a nadie. Cuenta con el pataleo del Estado, pues «está en su derecho», pero a Galicia no le queda otra que ordenar su litoral.