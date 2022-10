emisario

Vilanova no puede reparar el colector. La interpretación restrictiva del artículo 32 de la Ley de Costas, ese que dice que «solo se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación», se ha llevado en los despachos de Teresa Ribera a tal extremo que el Concello de Vilanova ha visto denegado el permiso para renovar y reparar el colector que lleva sus aguas residuales hasta la depuradora de Cambados. Todo porque una parte de esa red discurre por un sistema dunar como es la playa de As Brañas cuando bien podría hacerlo fuera de la ribera del mar. Que eso precise de un desembolso extraordinario no es razón suficiente como para permitir la obra tal y como estaba prevista. Tampoco ha tenido en cuenta que las deficiencias del colector generan vertidos a la ría más productiva de Galicia: Arousa.