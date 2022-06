La sequía de transferencias en Galicia contrasta con el apogeo que está viviendo el País Vasco en este asunto en los últimos cuatro años, cuando recibió hasta diez competencias de distinta relevancia. Y ello a pesar de que el País Vasco, como Galicia, aún no ha reformado su Estatuto. Sin embargo, al ser parte el PNV de la mayoría que facilitó la investidura de Pedro Sánchez han sabido negociar traspasos para intentar agotar el desarrollo del Estatuto de Guernica. Uno de los más relevantes fue en junio del 2021, cuando se cedió la capacidad de ejecutar la legislación penitenciaria del Estado en la comunidad vasca. O la ampliación de las competencias en materia de carreteras que ya disfrutaban las Diputaciones Forales.

Los últimos traspasos

Las últimas competencias recibidas por la Xunta —un total de siete— datan del 2008, cuando gobernaba el Ejecutivo autónomo el bipartito PSOE-BNG bajo la presidencia del socialista Emilio Pérez Touriño. Eran, no obstante, traspasos de entidad menor, salvo las facultades de conservación de la naturaleza en el parque nacional de las Illas Atlánticas. No obstante, el último traspaso entre el Estado y la Xunta data de junio del 2010, pero no se trata de cesiones competenciales, sino de bienes inmuebles patrimoniales que seguían en poder de la Administración central, como el edificio administrativo de la Xunta en A Coruña. Al margen del intento fallido de la AP-9, este fue el único traspaso que se produjo durante los trece años en los que Alberto Núñez Feijoo estuvo al frente de la Xunta, en los que nunca mostró interés por reformar el Estatuto, como hicieron la inmensa mayoría de las comunidades autónomas para elevar su techo competencial.