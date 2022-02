El principal peligro de pescar en Canadá tiene claro que es el mal tiempo. «Hai patróns que non traballan e póñense á capa, outros son máis valentes e traballan igual. No caso do Villa de Pitanxo non sei que puido pasar». Para él no hay mucha más explicación del accidente que la de un golpe de mar, «senón que vai ser? Non sei. Levaría o arrastre e seguro que un golpe de mar desestabilizouno», teoriza.

En Terranova Mario Rial pudo comprobar en persona los efectos del temporal en forma de accidente. «Tiveron que evacuar a un compañeiro porque nunha manobra con mal tempo, virando en popa nun balance do barco rebentou o cable pola forza do que arrastraba e enganchou ó compañeiro. A min non me colleu de milagre. Colleuno polo brazo, rompeuno, levantouno polo aire e rompeulle o bazo tamén. E tivo sorte!», rememora aquella campaña que duró cuatro meses en lugar de los dos tres que se pueden echar ahora por los cupos de pesca. «O mar pode con todo, da igual que o barco sea de ferro ou do que sexa», apunta.