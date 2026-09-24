O descoñecemento do campo agrava erros no Catastro en milleiros de predios en Galicia
OUROL / LA VOZ
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Técnicos agrícolas e forestais como o ourolense Jesús García tratan de vencellar escrituras de propiedade ao terreo real para corrixir fallos que frean vendas ou cambios24 sep 2026 . Actualizado a las 16:15 h.
Unha veciña da Mariña posúe unha vivenda e tres leiras no medio rural procedentes dunha herdanza que quere vender. O trato co posible comprador está pechado. Hai acordo no prezo e nas condicións, pero xorde